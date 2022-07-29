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拚18歲公民權修憲複決跨越高門檻　時力啟動街頭宣講

▲拚18歲公民權修憲複決跨越高門檻，時力啟動街頭宣講。（圖／時代力量台北市黨部提供）
▲拚18歲公民權修憲複決跨越高門檻，時力啟動街頭宣講。（圖／時代力量台北市黨部提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-07-29 12:11:01

18歲公民權修憲將在11月26日進行公民複決，為了讓年底18歲公民權修憲能順利跨過超高同意門檻，時代力量今（29）日宣布啟動街頭宣講，表達堅定支持18歲公民權的立場，並呼籲民眾在11月26日出門投票。
 
時代力量黨主席、立委陳椒華今日出席時代力量台北黨部活動，與時代力量秘書長白卿芬、台北市議員參選人劉仕傑、林柏勛、林泓泰等人，到捷運市政府站2號出口宣傳18歲公民權公民複決。

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陳椒華表示，18歲公民權是世界民主國家的潮流趨勢，更是時代力量一直以來的憲改主張。今天是時代力量宣傳18歲公民權的第一站，未來也將與16個地方黨部合作，在一個月內完成第一輪巡迴宣講，讓各地的民眾都能了解到18歲公民權對台灣的意義。希望大家都能在11月26日出門投下同意票，一起為台灣青年參政權發聲。

白卿芬指出，降低投票年齡是世界各國的趨勢，台灣則遠遠落後於其他國家。根據美國政府報告，在目前全世界235個國家及地區中，台灣是僅存12個還沒有18歲投票權的國家。甚至已有許多國家將投票年齡下降到16歲，最新的資訊是5月19日比利時國會立法通過，年滿16歲的比利時公民將可以在2024年歐洲議會選舉時參與投票。希望大家年底能夠為18歲公民權修憲投下贊成票，衝破公民複決的超高門檻，還權青年，讓青年世代一起決定台灣的未來！
 
林柏勛表示，回顧每一個民主的重大時刻，從太陽花到野百合，那些走在社會前面，堅定且不畏懼權勢的革新力量，都是非常年輕的朋友。這些年輕夥伴絕對有資格參與公共事務，也擁有實質國家未來的決定權。

林泓泰指出，一個國家的政治發展，要不斷地民主深化，就要不畏艱苦持續注入新血讓社會活化。作為一位政治發展的研究者，相當清楚要保障大眾政治參與的權益，才能避免為政者濫權，使弱勢群體權益受損。

劉仕傑表示，18歲公民權修憲案於今年初在立法院表決通過，接下來，在年底的修憲公民複決需要超過965萬同意票，才能完成這項歷史性的修憲挑戰。時代力量在台北市的所有議員參選人會攜手努力，以具體的行動支持18歲公民權，也呼籲在11月26號投下改變歷史的一票。

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