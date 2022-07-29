五月天突拋大禮！重啟3場演唱會　預告發新單曲

日前，五月天阿信社群發文提到：「我問你一件事，你要好好的回答噢！因為有可能會變成真的。如果有機會在你面前，為你唱一首五月天，你會怎麼選？」萬人留言踴踴點歌，如今這個願望即將成真，這回「華人第一天團」五月天打開「任意門」，在歌迷千喚萬喚下，帶著「五月天好好好想見到你演唱會」，飛到你身邊。五月天展開睽違3年的巡迴演唱會，將在拉斯維加斯、紐約北美雙城開唱，11月12日在拉斯維加斯MGM Grand Garden Arena美高梅大花園體育館，11月19日在紐約布魯克林Barclays Center巴克萊中心，接著12月3日飛新加坡的新加坡國家體育館，好想好好見到各地歌迷，一起終結孤單。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在無法飛到歌迷身邊時，五月天與歌迷在線上相遇，舉辦了｢突然好想見到你」Mayday live in the sky線上演唱會，一小時的線上演唱會全球在線觀看次數累積4244萬人次；2021年「好好好想見到你」桃園演唱會，全球共計有2920萬人與五月天倒數；今年的五月天「陪你跨年演唱會」新舞台、新編曲、新科技，為線上演唱會開創全新紀元，光「五月天」相關話題量突破10億，再再顯示歌迷對五月天的想念，對於歌迷來說五月天演唱會自然是最翹首以待的青春盛事。