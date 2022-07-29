COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

五月天突拋大禮！重啟3場演唱會　預告發新單曲

▲五月天宣布重啟海外3場演唱會。（圖／相信音樂提供）
▲五月天宣布重啟海外3場演唱會。（圖／相信音樂提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-29 13:00:002022-07-29 13:44:35

日前，五月天阿信社群發文提到：「我問你一件事，你要好好的回答噢！因為有可能會變成真的。如果有機會在你面前，為你唱一首五月天，你會怎麼選？」萬人留言踴踴點歌，如今這個願望即將成真，這回「華人第一天團」五月天打開「任意門」，在歌迷千喚萬喚下，帶著「五月天好好好想見到你演唱會」，飛到你身邊。五月天展開睽違3年的巡迴演唱會，將在拉斯維加斯、紐約北美雙城開唱，11月12日在拉斯維加斯MGM Grand Garden Arena美高梅大花園體育館，11月19日在紐約布魯克林Barclays Center巴克萊中心，接著12月3日飛新加坡的新加坡國家體育館，好想好好見到各地歌迷，一起終結孤單。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲五月天下半年工作全面啟動。（圖／相信音樂提供）
▲五月天下半年工作全面啟動。（圖／相信音樂提供）
在無法飛到歌迷身邊時，五月天與歌迷在線上相遇，舉辦了｢突然好想見到你」Mayday live in the sky線上演唱會，一小時的線上演唱會全球在線觀看次數累積4244萬人次；2021年「好好好想見到你」桃園演唱會，全球共計有2920萬人與五月天倒數；今年的五月天「陪你跨年演唱會」新舞台、新編曲、新科技，為線上演唱會開創全新紀元，光「五月天」相關話題量突破10億，再再顯示歌迷對五月天的想念，對於歌迷來說五月天演唱會自然是最翹首以待的青春盛事。

也想見到歌迷的五月天，五月天好好好想見到你演唱會，從桃園國際棒球場起跑，台南市立體育場、台中洲際棒球場、高雄世運主場館，20場60萬人相聚，現在他們帶著百人黃金團隊，透過好好好演唱會經典的概念舞台呈現，與歌迷「五」距離，首度到拉斯維加斯開唱；二度攻佔紐約巴克萊中心，北美雙城開唱，除此之外，因為疫情三度延期的新加坡演唱會，終於將12月3日與新加坡歌迷見面。

▲五月天「好好好想見到你演唱會」展開北美雙城演唱會。（圖／相信音樂提供）
▲五月天「好好好想見到你演唱會」展開北美雙城演唱會。（圖／相信音樂提供）
世界經歷不平凡的3年，你我各自在不同城市「好好」的努力生活，改變隨時會來，相聚相守更顯珍貴，除了北美雙城、新加坡演唱會，他們也預告了即將發行新單曲，以及團員的個人活動規劃，下半年可說是相當充實。更多五月天「好好好想見到你」演唱會相關訊息，請密切關注五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。（編輯：楊穎軒）

演唱會銀幕砸人太驚悚！港特首命徹查　古天樂：勿轉影片

輔大女神「海上解放大長輩」　4.6萬人推爆：身材絕了

鄭家純穿開衩衣！裸露「神聖部位」　為了這族群

老公太癢找祕書洗澡!《復》氣死孕妻 把命根子綁成東坡肉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.73%23.27%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀