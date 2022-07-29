鬼門開！今天必做「這事」護身　專家教「鬼月開運法」

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🟡淨化家中磁場
可到中藥行買艾草條，農曆七月淨化時間選在中午11點到下午2點，是太陽最大的時候，最慢一定要在下午5點前完成。利用有陽光的天氣，打開家中所有門窗、櫥櫃及抽屜，點燃艾草條薰化房間、廁所，將家裡每個地方都薰一薰，接著放置在家裡中心位置約5至10分鐘，安全起見需有人在旁留意，再把門窗、櫥櫃等關閉，就完成淨化家中磁場。七月時可淨化兩次，至於平常日可每個月或兩個月淨化一次
🟡鬼月護身物品
今（29）日是農曆七月初一，出門前先在腳底畫上兩個紅色圈圈，就像是個人保護圈，可以保護你，在農曆七月十五日（8/12）的時候，同樣在腳底畫紅色圈圈再出門。農曆七月整個月可以戴上五色線和護身紅線，讓不好的能量不要靠近，身上也可以放些鹽巴米（除穢包）保護自己。但沒有以上物品也無妨，黃子容提醒：「心安就平安，心裡就是一座大廟，菩薩就在心中坐」。
🟡鬼月開運法
當心充滿正氣的時候，人就會散發一股正氣，好兄弟自然不會靠近。其實好兄弟沒有那麼恐怖，不會無緣無故害人。但若真的很害怕，或是到了一個感覺磁場不好的地方，可以雙手握「金鋼拳」，然後踱地一下、接著「哈」一聲，讓不好的能量散去。或是手掌心貼在額頭上，持咒念六字箴言「唵嘛呢唄咩吽」連續六次，在最後一次的「吽」聲中，將手掌往外抽離，可抽離靠近的靈體。七月是孝親感恩月，鼓勵大家應說好話、做好事、存好心，多關心父母與長輩，多與人和善。