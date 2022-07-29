中職／跨世代守護神！猛獅推餅總割喉公仔

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本系列光榮時刻系列主題日，以救援角色任務為主題，透過行銷活動規劃讓棒球迷感受身為一個救援守護勝利的壓力與企圖心，聊到象獅激戰的救援對抗，說到林岳平絕對不能忘記2008年象獅總冠軍戰第五場，林岳平霸氣割喉回應象迷問候心臟及賽後象迷圍巴場景，成為棒球故事津津樂道的難忘回憶。而聊到陳韻文救援王三連霸之路，其中2020年與中信兄弟李振昌競爭，拼到賽季結束雙方救援次數相同，最後陳韻文以防禦率較低成績勝出。
8.20及8.21連續兩天「光榮時刻-跨世代守護神」，球隊結合主題活動特別推出「陳韻文最佳救火員消防栓情境」及「林岳平霸氣割喉圍巴情境」七吋搖頭公仔套票，限量推出500套，每套1280元，包含公仔、專屬LOGO集線器及當日賽事門票一組，其中週六款式為陳韻文搖頭公仔，週日款式為林岳平搖頭公仔，公仔套票座位區域為一壘K區、VIP A區、VIP B區，限量搶購別錯過。
除了「光榮時刻-跨世代守護神」公仔套票外，連續兩天購賣「內野ibon預售票」者 ，可兌換本次主題推出專屬集線器，週六贈送陳韻文款式、週日贈送林岳平款式，每場限量贈送，換完為止。
8.20及8.21「光榮時刻-跨世代守護神」賽事門票，將於8.2(二)12:00~8.4(四)11:59開放2022年獅卡會員優先購票，8.4(四)12:00~8.6(六)11:59兆豐聯名卡優先購票，8.6(六)12:00全面開賣。每場賽事座位採百分之百預售，配合政府防疫規定，觀賞職棒賽事進場需量測體溫、全程配戴口罩，飲食部分僅限座位區使用，嚴禁邊走邊吃，球場場外也將配合賽事活動規劃，設置飲食用餐區提供服務。
2022年統一獅下半季主場賽事售票平台，請至全台統一超商ibon售票機台或ibon售票系統網站線上購票。https://ticket.ibon.com.tw/Index/Sport
光榮時刻-跨世代守護神 搖頭公仔套票：
◆ 場次時間：8.20(六)、8.21(日) 象vs獅
◆ 比賽場地：高雄澄清湖棒球場
◆ 公仔套票票價：單一票價每席1280元
◆ 公仔套票區域：一壘K區、本後VIP A區、VIP B區
◆ 套票內容：當日內野賽事票券一張、搖頭公仔一支、專屬集線器一個
◆ 公仔款式：
8.20 「陳韻文最佳救火員消防栓情境公仔」
8.21 「林岳平霸氣割喉圍巴情境公仔」
◆ 備註：
1、 公仔套票已兌換贈品後，若遇因雨延賽，此票券可欣賞補賽場次或其他統一獅例行賽主場賽事，該票券無法進行退票
2、 公仔套票為特殊票券，該區域票價為單一票價，兆豐聯名卡票券折扣及會員全票優惠券均無法使用優惠
3、 公仔套票贈品限當日現場持票券兌換，不提供郵寄兌換服務，當日賽事結束前，若未領取視同放棄，不得申請補領
4、 搖頭公仔皆為全手工上色，對塗裝要求完美者購票前請斟酌後再進行訂購