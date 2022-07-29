蕭淑慎自爆癌細胞轉移到肝 怕上鏡臉腫曾背著醫生偷停藥
藝人蕭淑慎曾在梁靜茹的經典歌曲《勇氣》MV中擔任女主角，在MV中一句「我是宇宙超級美少女」，近期再次被許多網友討論，她今（29）日接受《嗆新聞》主持人黃揚明專訪時，在節目中也大談出道初期的經驗。蕭淑慎在2020年時曾經檢查出罹患「十二指腸癌」，動了一場大手術，今年5月卻又發現癌細胞轉移到肝臟，現在靠藥物進行治療，不過她也樂觀表示，遇到就遇到了，沒什麼好怕。
蕭淑慎許久沒有回歸演藝圈，她在戲劇《斯卡羅》中客串和力挺明金城導演的遺作《外送英雄》讓她再次重返戲劇圈，她說曹瑞原導演是她的恩人，曾把她推上演藝顛峰，所以在曹瑞原邀請後，她立馬就答應了，但在等待戲劇拍攝期間卻發現癌症，但她並沒有跟劇組說，靠著吃標靶藥物控制，直到戲劇拍完後才進行手術。蕭淑慎對於病情相當樂觀面對，但她也怕上鏡時會因為藥物副作用變得不好看，所以背著醫生偷偷停藥幾天。
蕭淑慎在廣播專訪中和主持人暢聊自己一路以來的演藝生涯，不管是突然的爆紅，還是曾經的醜事都侃侃而談，在節目中她也提到維基百科上的資料其實有烏龍，她並沒有拍攝過周杰倫《回到過去》的MV，只是那位女主角跟自己很像而已，主持人也提議她可以到MV下留言告訴網友。