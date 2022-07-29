張穎穎牽汪小菲「洩勝利微笑」 張蘭談教育失敗：真後悔
大S前夫汪小菲26日在朋友圈PO出和女友張穎穎的合照，小倆口十指交扣，雖然不到5分鐘就收回，但公開認愛意味濃厚，對獨子新歡沒有好感的張蘭，在照片流出前後時間點的談話，令人玩味，其中一段懊悔自己對兒子的教育方式錯誤，讓網友忍不住說：「說什麼都晚了不是嗎？」
汪小菲恢單前就和張穎穎摟抱、牽手，離婚後更光明正大約會，打得火熱的兩人，上個月同遊「姻緣勝地」杭州法喜寺，日前又穿情侶鞋到重慶約會，感情似乎不畏外界閒言閒語，穩定發展中，然而，媽媽張蘭看得刺眼，19日在直播中飆罵「我們家從來不要二手貨」，加上之前的臭蟲、糞金龜說，對張穎穎可說不是普通的厭惡。
張蘭昨（28日）開直播賣貨，對著近2000位線上網友說：「我從小對汪小菲就是太嚴格了，才導致他今天性格有些膽小，太善良了！總是換位思考，只考慮別人的感受，不考慮自己，所以才總被別人欺負！」
原來，張蘭說這些話之前，提到6歲孫子汪希箖昨天第一天上學，哭到眼睛發腫，讓她心疼不已，透露汪小菲小時候上幼兒園，抱著她的大腿哭喊不進教室，「我直接一腳踢了進去，現在想想真後悔，當時對他太嚴格了，才導致了他現在的性格...」
這番「太善良、總是換位思考、只考慮別人，不考慮自己感受」的言論，讓網友聯想汪小菲的所作所為，「媽媽太強勢，孩子肯定會膽小，甚至有些離不開媽媽」、「應該適時的放手了，汪小菲都這把年紀了，還打算跟在兒子後面擦屁股嗎？」（編輯：楊穎軒）