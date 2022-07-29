2022新北市兒童藝術節　宇宙6大星球、交通資訊全攻略

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除了開幕首日由舞鈴劇場帶來《生命之光》，市民廣場每日推出不同的主題節目表演，像是最受大小朋友喜愛的兒童天團紙風車、拍謝少年Feat.小事製作、馬戲之門、Swing Taiwan 等精彩節目，天天讓大小朋友好玩又好看。
喜歡放空度過慵懶一天的家長，千萬不要錯過2022新北市兒童藝術節，自7月29日至8月7日，市民廣場一路從白天嗨玩到晚上，強力放電不中斷。「2022新北市兒童藝術節」更多詳細活動資訊，可上活動官網或新北市文化局臉書粉絲團查詢。
交通資訊：
活動地點：新北市市民廣場(新北市板橋區中山路一段161號)
(一) 大眾運輸：捷運、臺鐵、高鐵、公車
1.捷運板南線─板橋站，3A出口即可抵達
2.捷運環狀線-板橋站4號出口過新站路口抵達
3.臺鐵、高鐵至板橋車站下車，步行5分鐘抵達
4.公車
99、234、265、307、651、667、702、705、786、805、810、824、847、848、857、897、920、932、947、948、952、963、965、982、1032、F501、F502、藍32、藍33、藍37、藍38
搭乘至板橋公車站下車，步行3分鐘即可抵達
(二) 自行開車停車資訊：（搜尋「新北市公共停車場資訊查詢系統」）
1.市民廣場地下停車場 ：市民廣場東側(新站路)入口、市民廣場西側(新府路)出口。
2.特專三停車場：漢生東路與縣民大道口。
3.板橋火車站停車場：火車站東側(新站路)入口。
除了上述停車場外，周邊亦有其他停車場，民眾可多加使用。