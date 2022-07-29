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2022新北市兒童藝術節　宇宙6大星球、交通資訊全攻略

▲2022新北市兒童藝術節即將於29日晚間7點至9點開幕，開幕表演由舞鈴劇場帶來《生命之光》。（圖／資料照片）
▲2022新北市兒童藝術節即將於29日晚間7點至9點開幕，開幕表演由舞鈴劇場帶來《生命之光》。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-07-29 17:00:00

2022新北市兒童藝術節於今（29日）晚間7點至9點開幕，開幕表演由舞鈴劇場帶來《生命之光》，舞鈴劇場是臺灣活躍於國際舞台的表演團隊，本次以媲美百老匯的音樂劇創作，獨步全球的聲光扯鈴演出，讓大小朋友透過多重感官饗宴，觀賞國際級精彩演出外，現場還可體驗獨一無二的炫彩奇幻世界。

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新北市文化局表示，今年新北市兒童藝術節的主題「怪獸宇宙」，特別將市府1F大廳變身「星際中繼站」，除了有「光年跑步機」絢麗的光圈跑步裝置，邀大家一同挑戰太空訓練；其中「21號漫畫店星際分店」巨型漫畫書，帶領民眾一窺「躍演劇團」的小故事；另有「黑影王國奇幻箱」帶小朋友一窺沉浸皮影戲國度的故事情境。市民廣場竹筍地標化身「太空飛梭」，每日晚上進行燈光秀，「泡泡探勘隊」巨型泡泡藝術互動裝置，設置有沙坑、鞦韆多種趣味關卡，泡泡機會定時吹出泡泡，搭配晚間燈光變換，奇幻又好玩。市民廣場周邊還有新北市美術館Artgogo行動巴士、斯巴達小勇士體驗營、小小建築師火箭挑戰積木遊戲、觀月計畫、飄飄月球島等有趣好拍的藝術裝置。

▲「泡泡探勘隊」巨型泡泡藝術互動裝置，設置有沙坑、鞦韆多種趣味關卡。（圖／資料照片）
▲「泡泡探勘隊」巨型泡泡藝術互動裝置，設置有沙坑、鞦韆多種趣味關卡。（圖／資料照片）
▲市府1F大廳變身「星際中繼站」，「光年跑步機」絢麗的光圈跑步裝置，邀大家一同挑戰。（圖／資料照片）
▲市府1F大廳變身「星際中繼站」，「光年跑步機」絢麗的光圈跑步裝置，邀大家一同挑戰。（圖／資料照片）
除了開幕首日由舞鈴劇場帶來《生命之光》，市民廣場每日推出不同的主題節目表演，像是最受大小朋友喜愛的兒童天團紙風車、拍謝少年Feat.小事製作、馬戲之門、Swing Taiwan 等精彩節目，天天讓大小朋友好玩又好看。

喜歡放空度過慵懶一天的家長，千萬不要錯過2022新北市兒童藝術節，自7月29日至8月7日，市民廣場一路從白天嗨玩到晚上，強力放電不中斷。「2022新北市兒童藝術節」更多詳細活動資訊，可上活動官網或新北市文化局臉書粉絲團查詢。

▲2022新北市兒童藝術節7月29日開幕，怪獸宇宙6大星球交通資訊全攻略。（圖／資料照片）
▲2022新北市兒童藝術節7月29日開幕，怪獸宇宙6大星球交通資訊全攻略。（圖／資料照片）
交通資訊：

活動地點：新北市市民廣場(新北市板橋區中山路一段161號)

(一) 大眾運輸：捷運、臺鐵、高鐵、公車

1.捷運板南線─板橋站，3A出口即可抵達

2.捷運環狀線-板橋站4號出口過新站路口抵達

3.臺鐵、高鐵至板橋車站下車，步行5分鐘抵達

4.公車

99、234、265、307、651、667、702、705、786、805、810、824、847、848、857、897、920、932、947、948、952、963、965、982、1032、F501、F502、藍32、藍33、藍37、藍38

搭乘至板橋公車站下車，步行3分鐘即可抵達

(二) 自行開車停車資訊：（搜尋「新北市公共停車場資訊查詢系統」）

1.市民廣場地下停車場 ：市民廣場東側(新站路)入口、市民廣場西側(新府路)出口。

2.特專三停車場：漢生東路與縣民大道口。

3.板橋火車站停車場：火車站東側(新站路)入口。

除了上述停車場外，周邊亦有其他停車場，民眾可多加使用。

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