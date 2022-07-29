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鬼門開！半夜不要去這裡　網友瘋傳「這5處」超陰

▲有網友分享在東、北部出遊時遇到難以解釋的現象。（圖／記者周淑萍攝）
▲有網友分享在東、北部出遊時遇到難以解釋的現象。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-29 14:48:09

農曆7月到了，網友以「等等IG:waitingfor_life」帳號在LINE熱點公開分享，在東部和北部難以解釋的恐怖故事，有些是原Po自身經驗，有些是朋友的經歷，以為是美美的夜景，結果可能會讓你在7月的大熱天也會透心「涼」，想體驗涼到發麻或是怕誤入禁區這篇斟酌參考。同時《NOWnews今日新聞》也詢問身心科院長楊聰財醫師，關於「鬼壓床、夜遊遇鬼」該如何解釋，需要收驚嗎？醫師說：「不用啦」，在腦科學的研究來看，靈異事件大多都是腦補。

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🟡東部：楓林步道夜景
原文表示，當時跟朋友抵達楓林步道的夜景平台後，想再去更高處的地方看夜景，跟著導航越騎越偏僻，到了一個坡度很陡的上坡，後面的車全感覺有一股力量拉著，瞬間氣氛都變了，所有人導航想往回走，結果莫名其妙騎到公墓上頭，雞皮疙瘩立刻從腳底衝上來，立即掉頭回去，下山後有人說：「我剛剛騎車時覺得有一股無形的力量坐上來，機車騎得很吃力」。

🟡東部：七星潭
原文提醒到七星潭一定要有強壯的心臟！網友分享，曾經在半夜有看過女人在海中一直對他揮手，他像是被迷住般朝揮手的女人慢慢走去，幸好在一旁的朋友馬上察覺不對勁趕緊把他叫醒。

▲飯店單車管家陪同暢遊花蓮，一睹七星潭的美景。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲七星潭海邊美景，有網友在夜遊時曾發生難以解釋的故事。（圖／記者劉雅文拍攝）
🟡東部：七七高地
走到最裡面是廢棄的兵營駐紮地，非常的荒涼、沒有路燈，而且沒有任何安全措施，一不小心就會出意外，聽說也有不少靈異故事發生，七月千萬不要去。

🟡台北：碧山巖
碧山巖是內湖山區非常知名的夜景，網友直言：「沒事真的不要上去夜遊！」曾有人分享，在山腳下遇到怪異老伯勸網友不要上山，但卻一直反覆改口，還掛著詭異的微笑，後來執意上山後，事隔幾日還是去收驚，事情才落幕。

🟡台北：北部夜市附近的飯店
網友在夜市旁入住了便宜的飯店，先是覺得格局奇怪，後來開始覺得頭暈，接著被壓床無法動彈，且覺得有一個形體慢慢靠近，過了一些時間才恢復正常，嚇的他一早速速退房。後來得知，入住的飯店有出過人命。

▲一名女網友分享自身經驗，表示以往常常被鬼壓床，後來她將佛珠放床頭以後，就能一覺好眠了。（示意圖，取自 pixabay ）
▲關於鬼壓床，精神科醫師表示屬於「睡眠障礙」，又叫「睡覺麻痺症」，不需靠佛珠、收驚，持續深呼吸，5~10分鐘就能正常活動。（示意圖，取自 pixabay ）
鬼壓床，精神科醫師有得解！

楊聰財診所心理衛教中心院長楊聰財醫師表示，「鬼壓床」在睡眠醫學上來講是一種「睡眠障礙」，又叫「睡覺麻痺症」，通常發生的狀況是睡到一半，突然意識清醒，但運動活動中樞沒有跟著啟動，就會覺得意識清醒但沒有辦法動，這時我們大腦會想要找到答案，如果是相信鬼神的人，就會覺得自己被東西壓住了，因為看不到東西所以覺得是「鬼壓床」，其實如果遇到，醫師建議只要躺著持續「深呼吸、吐氣」，通常5~10分鐘就可以活動。

另外，鬼月夜遊的靈異故事也不少，對此楊聰財醫師說明，人是感官動物，晚上視覺本來就比較差，因此容易產生「錯覺」，成語「杯弓蛇影」就是這樣來的，如果又是個容易被暗示的人，遇到「鬼月、夜遊」加在一起，路上遇到樹影，也就很容易自己解釋成與靈異相關，他說，這就是腦科學裡面，生理＋心理的現象。至於遇到鬼壓床或是夜遊發生不可解的事情需要收驚嗎？楊聰財醫師說：「不用去收驚，浪費錢啦！」

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