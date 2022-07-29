「誠實房仲」頻用廣告黑同業！高等法院裁定下架

房仲業惡性競爭再起？永慶房屋自去(2021)年５月起在雙北地區懸掛117面廣告看板，在競爭對手公司名稱冠上「黑心」二字，加深民眾的負面印象，法界人士表示，此舉不僅造成同業商譽損害，也讓外界留下房仲業惡性競爭的印象，讓好不容易建立的房仲專業形象蒙塵。
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信義房屋向台北地方法院聲請假處分，以侵害商業信譽為由要求撤下看板，台北地院調查後作出定暫時狀態裁定，永慶房屋必須將其中40面廣告看板中的「黑心信義還我錢來」字樣移除，且不得以任何方式重新懸掛。至於電視廣告、網路影音媒體、報章雜誌、文宣傳單等其他管道夾帶同樣字樣的銷售廣告，台灣高等法院7月份也做出民事裁定，皆需全數移除。
信義房屋指出，永慶房屋自詡為「誠實房仲」，但根據台北市政府統計至今年6月，永慶房產集團各品牌消費糾紛為各家業者最多，去年全年亦是永慶房產集團之消費糾紛最多；台中市府截至今年第一季的統計，也是相同結果。
另外，日前傳出多名消費者日前向鏡週刊投訴，透過永慶房屋購屋，卻買到鋼筋鏽蝕、混凝土剝落的房子，要求加驗氯離子含量卻都被建議改驗「結構安全」，且永慶直營店均找同一家土木技師事務所協助檢測，檢驗結果還全數合格，引發爭議。更有甚者，其中消費者劉小姐一度向《好房網》投訴，卻被置之不理長達半年，最後才恍然大悟，該媒體負責人即是永慶房屋董事長的妻子，讓她痛批《好房網》打著伸張居住正義、捍衛消費權益的招牌，實則選擇性不報導自家房仲業者的消費糾紛，根本是只為了打擊競爭對手而存在的「媒體」。
信義房屋表示，永慶房屋忽略自身消費爭議，卻屢以烏賊戰抹黑同業，意圖模糊焦點，此種操作方式卻已經嚴重破壞消費者對業界信任，即使非信義房屋的同業也不堪其擾，去年特別針對《不動產仲介經紀業倫理規範》新增多款禁止事項，包括「以毀損他人名譽或信用為目的，散布其他經紀業所涉爭議事件，包含利用第三人為之」等條文，目的就是希望藉此要求同業自律，共同維護產業形象，而該條文日前也已通過內政部備查，正式上路，盼能遏止產業亂象。
對此爭議，永慶房屋日前針對此事回應表示，該粉絲團非永慶房屋所成立，與本公司毫無關係。在澄清時載明該粉絲團全名，乃合法自衛、自辯之權利行使所必要，絕無惡意攻擊同業之情事。
另外，有關房仲業倫理規範修訂，永慶房屋認為，因有違法、違憲疑慮，且逾越理監事會授權擅改草案的程序瑕疵，為善盡保護消費者權益，故本公司認為應予修正以符合民主法治國家保障言論自由及正當法律程序要求。
而海砂屋一案，永慶房屋表示，有些有裝組的房子無法得知屋況，部分案件經協商已取得共識，劉小姐的案子已經進入訴訟程序，不便再作評論。永慶強調，委託檢驗的結構技師都是合格技師，若認知有差異公司予以尊重，至於車位坪數問題，目前仍努力與買方協調中。