路邊義交「薪水行情」曝光！全場刷一排驚呼：原來有錢領
台灣上下班時間的車潮眾多，馬上塞滿機車和汽車時，除了仰賴道路設計和駕駛技術外，時常出現在路邊的「義交」也是維護秩序的一大工程，而近日一位民眾發文抱怨，希望義交薪資能「準時發放」，不過貼文卻引來大批網友歪樓表示「原來義交有薪水」，更有知情人將行情曝光，貼文掀起熱議。
原PO在臉書社團「爆料公社」發文透露，自己是名義交，以前可以每個月正常地領薪水，不過這1、2年來卻都沒有正常發過，怎料反映過後，委託單位卻拒絕排班給她，讓她被迫離開已經從事9年的義交工作，讓她無奈直言「薪水都有固定的開銷安排，偶爾延誤發薪、不便時，大家可以體諒共體時艱，但現在卻已造成義交人員家計固定開銷安排」。
貼文曝光後，網友除了同情原PO處境外，卻有更多人留言表示「原來義交有薪水，一直以為是免費的」、「第一次知道義交有薪水+1」、「只有我以為義交是免錢的嗎」、「第一次知道義交有薪水+1，以前一直以為義交就是類似志工媽媽指揮交通」。
對此，也有其餘網友表示「義交不是義務的『義』，而是義勇的『義』才對」、「本來就有領啊，尖峰時刻站路口其實危險性很高」、「義交薪水時薪新台幣200到250元起跳」、「有啊，有些施工單位申請義交，1小時要付280元」、「不然誰要當...又危險，又風吹日曬」。（編輯：張志浩）