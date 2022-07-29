COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

路邊義交「薪水行情」曝光！全場刷一排驚呼：原來有錢領

▲民眾發文抱怨，希望義交薪資能「準時發放」，不過貼文卻引來大批網友歪樓表示「原來義交有薪水」，更有知情人將行情曝光。（圖／翻攝自爆料公社）
▲民眾發文抱怨，希望義交薪資能「準時發放」，不過貼文卻引來大批網友歪樓表示「原來義交有薪水」，更有知情人將行情曝光。（圖／翻攝自爆料公社）

編輯中心/綜合報導

2022-07-29 14:41:38

台灣上下班時間的車潮眾多，馬上塞滿機車和汽車時，除了仰賴道路設計和駕駛技術外，時常出現在路邊的「義交」也是維護秩序的一大工程，而近日一位民眾發文抱怨，希望義交薪資能「準時發放」，不過貼文卻引來大批網友歪樓表示「原來義交有薪水」，更有知情人將行情曝光，貼文掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「爆料公社」發文透露，自己是名義交，以前可以每個月正常地領薪水，不過這1、2年來卻都沒有正常發過，怎料反映過後，委託單位卻拒絕排班給她，讓她被迫離開已經從事9年的義交工作，讓她無奈直言「薪水都有固定的開銷安排，偶爾延誤發薪、不便時，大家可以體諒共體時艱，但現在卻已造成義交人員家計固定開銷安排」。

▲（圖／翻攝自爆料公社）
▲原PO因為薪水被迫離開從事9年的義交工作，貼文引發網友熱議。（圖／翻攝自爆料公社）
貼文曝光後，網友除了同情原PO處境外，卻有更多人留言表示「原來義交有薪水，一直以為是免費的」、「第一次知道義交有薪水+1」、「只有我以為義交是免錢的嗎」、「第一次知道義交有薪水+1，以前一直以為義交就是類似志工媽媽指揮交通」。

對此，也有其餘網友表示「義交不是義務的『義』，而是義勇的『義』才對」、「本來就有領啊，尖峰時刻站路口其實危險性很高」、「義交薪水時薪新台幣200到250元起跳」、「有啊，有些施工單位申請義交，1小時要付280元」、「不然誰要當...又危險，又風吹日曬」。（編輯：張志浩）

上班追劇沒關係！他想開「月薪25K」爽缺　網刷一排卡位

政大畢業「精通2語言」月薪才2萬多！網嘆：不如去台積電

高薪都救不了！新人見「公司1處」吐爆　網認：爛缺前兆

文組妹「7年換13份工作」！薪資列出超震撼　網一看嚇傻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.59%23.41%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀