新住民通譯培訓登場　雲林移民署：反賄選「移」起來

2022年九合一大選倒數計時，各式各樣地的選舉活動也陸續展開， 為強化新住民的民主知能，避免因不了解台灣法令而誤涉賄選陷阱。移民署南區事務大隊雲林縣服務站日前藉由新住民家庭服務中心舉辦通 譯人員培訓課程的機會，特別邀請雲林縣選舉委員會一起宣導反賄選以及介紹選務工作，透過多語版本的文宣和現場模擬投票體驗，讓新住民朋友們進一步瞭解台灣民主，共同推動乾淨選舉。
雲林縣新住民家庭服務中心為了鼓勵具有服務熱忱和語言專長的新住民成為通譯人員，日前在虎尾舉辦了為期5天的新住民通譯人員培訓課程。移民署雲林縣服務站特別到場宣導防制人口販運及介紹居停留法規，另外也針對年底的選舉，宣導全民反賄選的重要觀念，讓參訓的新住民學員們瞭解，賄選並不是僅僅單純買票賣票，其他像是走路工、贊助活動、招待旅遊餐飲等等的方式，皆有可能是賄選的招數，若遇有不法賄選應勇於檢舉，最高可獲得新台幣200萬元獎金。
雲林縣選舉委員會也到場介紹選舉活動，說明並鼓勵還沒有投票權但領有居留證的新住民朋友們，如果對於選舉事務有興趣，歡迎到鄉、鎮公所報名參加選務工作，有機會獲選並經過教育訓練，就可以成為今年的選務工 作人員，在第一線親身參予選舉活動，感受民主台灣。
雲林縣服務站主任黃玟晸表示，很感謝雲林縣新住民家庭服務中心舉辦的培訓課程，希望參訓的新住民通譯學員們都可以運用語言專 長，向家人朋友宣傳反賄選，共同推動乾淨選舉。移民署表示，非常歡迎今日參訓學員在取得通譯資格後，踴躍加入移民署建置的「通譯人才資料庫」行列，成為台灣通譯人才庫的一份子，不僅可以肯定自我，增加能見度，也可能獲得更多的工作機會。如果對宣導的內容或法規有任何疑問，也歡迎撥打雲林縣服務站電話05-5345971 諮詢。