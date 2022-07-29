特企／「鉑金愛悦」門面就像五星飯店　讓家就像總統套房

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萬豪酒店御用團隊 亞洲最潮 PIA INTERIOR
興富發建設網羅全球頂尖酒店設計天團，由賦有建築界奧斯卡級大獎常勝軍的美譽，亞洲最潮、最年輕、最懂亞洲的心，同時也是萬豪酒店集團御用設計團隊-「PIA INTERIOR」操刀。不僅擁有超過20年的豐富經驗，至今榮獲36座設計大獎，以世界建築節(World Architecture Festival)、INSIDE室內設計節(Inside World Festival of Interiors) 最為著名。作品風格擅長東西方的黃金美學比例，文化品味融合，混搭多重元素，並營造輕鬆度假的休閒氛圍。獲獎作品廣布全球，例如泰國華欣Air Space餐廳 、曼谷萬豪酒店Akira Back日料餐廳、泰國喀比悅榕莊酒店….等。精鑄「鉑金愛悦」從門廳到居家設計，讓門廳就像五星飯店，讓家就像總統套房，國際級的設計品味，風格任選，是深具頂級飯店時尚典範的住宅代表作品。
台北萬豪、W HOTEL頂尖夢幻設計團隊 滿足您最挑剔的眼光
邀請全球獲獎無數，頂尖國際酒店設計團隊- G.a Design 設計。擁有30多年的設計經驗，以橫向思維、能力及豐富酒店設計經驗，做為業界的龍頭品牌，至今已獲得世界各地27座大獎與 25次入圍肯定，作品遍及全球，包括台北W HOTEL、四季酒店，麗思卡爾頓酒店，瑞吉酒店…等。「鉑金愛悦」以看得見的品味，在台中以國際級限量鉅作著稱，帶給住戶最極致的國際生活體驗，為客戶創造非凡的生活空間與精緻的生活方式，您 無須欽羨，更值得擁有！
天生優越 低調太難
興富發「鉑金愛悦」地上37層~地下7層，48~65中坪數規劃，首付60萬起，買3-4房。公設項目包含：游泳池、閱覽室、LOUNGE BAR、健身房、KTV、棋藝室…等。從飯店運營搭配高端物業-「安杰物業」植入英國管家服務DNA，提供五星飯店管家服務，不僅公設尺度到居家設計都由國際頂尖團隊帶領，深入住家精鑄專屬潮時尚夢幻逸品，讓家有飯店(服務)、飯店裡有家(總統套房)，「鉑金愛悦」匯聚世界品味，是一幢國際級潮流飯店美學住宅，適合做為置產、自住、招待親友度假，深具企業二代、新世代跨國菁英、置產購屋族群喜愛！
鉑金愛悦 基本資料
基地位置：台中市西屯區市政北一路&惠民路口
投資興建：興富發建設(股)公司(上市/股號2542)
營造團隊：齊裕營造股份有限公司
建築規劃：大容聯合建築師事務所-王紹聲建築師
結構技師：科建聯合工程顧問有限公司
公共設計：PIA Interior
庭園設計：方極景觀
室內規劃：G.A design、PIA Interior
公設規劃：游泳池、閱覽室、Lounge Bar、健身房、KTV、棋藝室
基地面積：3024.56 m²(約915坪）
樓層規劃：37F/B7
規劃坪數：48~65坪
規劃戶數：271戶(含店鋪1戶)
規劃車位：平面287位，機械52位
貴賓專線：04-2255-8383
接待中心：台中市西屯區台灣大道三段251號旁(大遠百旁)
個案官網：https://reurl.cc/vd9g9e