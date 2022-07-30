COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

12歲就位列中國3大神童！長大後卻迷失在精神迷宮的干政

▲中國科學技術大學的少年班，自1978年3月開班以來，可說是毀譽兼具，也引起社會對於教育真實意義的反思。（圖／翻攝自網易）
▲中國科學技術大學的少年班，自1978年3月開班以來，可說是毀譽兼具，也引起社會對於教育真實意義的反思。（圖／翻攝自網易）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-07-30 09:00:00

位在安徽省的中國科學技術大學的少年班，自1978年3月開班以來，一直話題不斷，也確實培養出許多少年英才，然而，教育是社會的根基事業，若是有哪個環節忽略，或是進展過於快速，也可能反過來影響孩童的全人發展，因此對於少年班將10餘歲的早慧兒當成大學生來培養，讓他們在身心還未成熟時，就去接受高深的大學教育，也有不少反對聲浪，批評是「拔苗助長」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
與知名的少年班代表：寧鉑、謝彥波一樣，出生於安徽省廬江縣的干政，也是上個世紀70年代末，與寧、謝2人齊名的神童。1978年，3人同時被中國科技大學少年班錄取，當時的干政只有12歲，卻展現出同齡人沒有的聰慧。

那時，「干政切瓜」的故事最為人知，當年他參加中科大少年班招生考試時，老師以切瓜為題目考驗干政，1片西瓜橫豎各切多少刀、會留下多少塊，隨著數字不斷地持續上升，越來越複雜，12歲的干政卻始終能快速就算出正確結果，計算能力驚呆眾人，活像1台「行走的計算機」。

就這樣，干政順利通過考試，考進了中科大的少年班，在當時引起了不小的轟動。過沒幾年，他就在中國科技大學順利完成了物理本科學業，並於16歲本科畢業後，以全國物理赴美研究生考試第2名的優秀成績，赴美國普林斯頓大學深造，前途非常被看好。

不過，干政的人生，也從赴美後急轉直下，最大的問題就是他的生活自理能力極差，不善處理人際關係，和自己的導師也無法相處，後來，書讀不下去的干政，不得不半途而廢，放棄美國的博士學位，回到中國。

說起來，干政的人生軌跡，與另1位神童謝彥波有著驚人的相似，他們都是在少年班完成本科學業後，就前往普林斯頓大學攻讀理論物理，也都是因為差不多的挫折，鎩羽而歸。

多年的努力成了泡影，回國後的干政，拒絕了校方繼續讀博士的請求，雖然嘗試過找其他工作，但都沒有成功，這讓他的自信和自尊深受打擊，性格變得更加怪異和封閉。

後來，干政乾脆就不找工作了，長期將自己封閉在家裡，成了依靠父母的啃老族，精神方面據說也出現問題，幾乎不願意出門。曾有當地記者試圖上門採訪，但都被干政拒絕，只說自己的生活每天都一樣，很是單調，沒有什麼可說的。

多年過去了，干政幾乎不曾再出現在公眾視線範圍，有中媒報導稱，他仍隱居在離中科大東區不遠的小區，與母親相依為命，與世隔絕，不問世事，只靠著母親一點微薄的工資生活，不禁讓人替這位曾經的天才神童感到無比惋惜。

贏在起跑線卻沒能笑到最後！神童謝彥波的隕落之路

曾是中國第一神童！10餘歲上大學　經歷出家又還俗的寧鉑

想做啥？俄前總統社群秀「未來地圖」　烏克蘭只剩一點點

英相強生9月離職後何去何從？傳轉戰北約秘書長

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.78%23.22%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀