12歲就位列中國3大神童！長大後卻迷失在精神迷宮的干政

我是廣告 請繼續往下閱讀
那時，「干政切瓜」的故事最為人知，當年他參加中科大少年班招生考試時，老師以切瓜為題目考驗干政，1片西瓜橫豎各切多少刀、會留下多少塊，隨著數字不斷地持續上升，越來越複雜，12歲的干政卻始終能快速就算出正確結果，計算能力驚呆眾人，活像1台「行走的計算機」。
就這樣，干政順利通過考試，考進了中科大的少年班，在當時引起了不小的轟動。過沒幾年，他就在中國科技大學順利完成了物理本科學業，並於16歲本科畢業後，以全國物理赴美研究生考試第2名的優秀成績，赴美國普林斯頓大學深造，前途非常被看好。
不過，干政的人生，也從赴美後急轉直下，最大的問題就是他的生活自理能力極差，不善處理人際關係，和自己的導師也無法相處，後來，書讀不下去的干政，不得不半途而廢，放棄美國的博士學位，回到中國。
說起來，干政的人生軌跡，與另1位神童謝彥波有著驚人的相似，他們都是在少年班完成本科學業後，就前往普林斯頓大學攻讀理論物理，也都是因為差不多的挫折，鎩羽而歸。
多年的努力成了泡影，回國後的干政，拒絕了校方繼續讀博士的請求，雖然嘗試過找其他工作，但都沒有成功，這讓他的自信和自尊深受打擊，性格變得更加怪異和封閉。
後來，干政乾脆就不找工作了，長期將自己封閉在家裡，成了依靠父母的啃老族，精神方面據說也出現問題，幾乎不願意出門。曾有當地記者試圖上門採訪，但都被干政拒絕，只說自己的生活每天都一樣，很是單調，沒有什麼可說的。
多年過去了，干政幾乎不曾再出現在公眾視線範圍，有中媒報導稱，他仍隱居在離中科大東區不遠的小區，與母親相依為命，與世隔絕，不問世事，只靠著母親一點微薄的工資生活，不禁讓人替這位曾經的天才神童感到無比惋惜。