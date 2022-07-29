再一次就好？如何戒賭？心理師教３防線，賭博、抽獎、手遊都適用！

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「再一次就好」這想法從哪來？心理師指常見賭徒認知偏誤！
張雅詒心理師表示，「再一次就好」這是所有賭徒最常見出現的心態，可源於幾種可能，包括賭徒謬論、過度自信、倖存者偏差、結果偏誤等認知偏誤，各項也會互相影響或加成，使得情況失控。
賭徒謬論：在作決定、繼續賭下去時，因錯誤的估算機率，容易出現「快輪到我了」的錯覺。但事實上機率並非獨立事件，並非能用加減的方式計算，也有可能持續踩雷。簡單的例子如丟銅板，丟到一次正面，並不代表下一次就是反面。
過度自信：許多人常會覺得自己今天運勢特別好，幸運之神就在身邊，只是時機還沒到等等，出現「這次有感覺囉」等想法，這想法其實每人都會有，但在賭徒身上加上其他要素會更加明顯，也如看到各種生活中的數字、號碼等認為是神明的暗示，幾乎進入深信不疑的狀態。雖未必真的充滿信心，但就賭博而言已是過度自信。
倖存者偏差：各類型賭博性質的娛樂，常見公布幸運得主，容易使還沒付出代價的人出現「大獎其實沒有離得很遠」的認知偏差，例如「其實不難嘛」、「他可以、我也可以阿」或「下一個可能就輪到我了」等想法，但整個機率確切計算實則不然。
結果偏誤：人常會以結果論來看一件事情，包括價值，大獎到手了便會覺得前面的付出都值得了，這想法會讓人很難理性的思考大獎是否真的值得所付出的代價，總總也會讓人出現「頭都洗一半了」而整個豁出去的想法，往往即便後來真的中獎了，才發現付出的代價已遠超過大獎的價值。例如終於中了100萬的大獎，但其實從以前到現在其實已陸續花費了1000萬。
什麼樣的人玩遊戲抽獎、賭博，易出現「再一次就好」想法？
張雅詒心理師指出，上述這些認知錯誤，其實可以觀察到一個現象，就是大多是直覺思考而非理性，除了想以小博大、一步登天以外，這種情況也容易出現在喜歡刺激、喜歡挑戰或不易服輸的族群身上，提醒這類型的人需多留意。
另一方面，不少研究證實，賭博影響大腦使得成癮的機制，確實與毒癮非常相似，在追求刺激與滿足的過程中，大腦也在經歷這一切，腦部的神經傳導物質、荷爾蒙等會不斷受到波動影響形成快感進而成癮，而這快感是日常少有卻也容易帶來諸多負面影響的，這也是為什麼普遍呼籲避免的原因。
再一次就好？如何戒賭？３防線賭博、抽獎、手遊都適用！
第一道防線：了解自己、避免風險為避免不理性的賭博、「再一次就好」發生，張雅詒心理師建議，可分成三個階段為自己設下安全防護。首先可從網路、APP更加了解自己的人格特質，例如最近較紅的「16型人格特質」等，或是詢問朋友對自己的觀察作為參考，若為愛冒險、思考直覺等前述高度危險的人格特質，建議避免接觸賭博性質相關的娛樂，包括賭博、樂透、遊戲抽獎等，避免陷自己於不利，作第一道防線。
也盡可能避免接觸高危險情境、提高警覺、以其他無風險的方式替代。例如知道自己玩手遊會想抽獎且會失心瘋，這對自己而言是在所難免的，那就避免，也思考此次行動的主要目的為何？是為了快樂嗎？那是否能換成與親友玩實際桌遊等娛樂。
第二道防線：遵守上限、審視自己若是真的開始玩，建議先為自己設定最高上限、基本原則，以麻將舉例，除了可以打衛生麻將，也可為自己設定上限如最多就是1000元，若輸光了就是結束，並提醒自己爭氣一點不可打破原則、不被慫恿。也可時時為自己的作紀錄，可以日記進行，包括情緒起伏、花費金錢、相關人事物等，以便審視自己的行為和情緒是否真的符合自我期許、是否有什麼樣的又因促使情況發生、現在付出的代價是否真的與預期得到的目標相符，在陷入泥沼前先阻止自己。
第三道防線：推翻自己、打破現況若是真的深陷泥沼了，也得想辦法脫身，最重要的是打破自己習慣的思考模式及辨誤。每個人心裡都會有把尺能辨識基本是非，各類賭博遊玩讓人身心俱疲已非好事，出自於前述提到的賭徒謬論、過度自信、倖存者偏差、結果偏誤等認知偏誤，源於本身思考模式就是衝動、直覺等，這在情緒高漲時更是非常常見，那麼發現時就該踩下剎車、推翻自己當前的想法以利止血。
實際作為建議可在自己發現情況不對、越來越緊張、越來越焦躁、越來越有「我跟你拚了」的瘋狂、荒謬出現時，在行動前先停下來、離開、去洗個澡、到一旁吹吹風透透氣等，讓腦袋冷靜下來，如此便有助於回到原本能辨識非的自己，或許想想便能發現並不值得。而這方法其實也能廣泛運用在各種生活當中。
保持自我重要關鍵：不放棄的決心！
即便前述方法都失敗了也不要灰心，改善自己是需要持之以恆的，重點在不放棄的決心，而不是放飛自我。這次阻止自己失敗了，告訴自己下次一定要成功，更加倍的提醒自己，將賭博的「再一次精神」運用在阻止自己上，並也在成功的時候驕傲的讚美自己「作得好！」，如此更能增加信心、遠離心魔。若是真的難以把持，也可尋求心理治療師治療，透過專業諮詢、行為認知治療等方式，給予適合的幫助，改善型為衝動等問題，更有助解除此困擾。
清楚了解自己的行為目的，更助享受生活真正的快樂！
張雅詒心理師表示，不論是賭博或任何事情，不論是賺錢或得到任何大獎，最終的目標、最後的方向都應會是「快樂的生活」，這也包括當下。因此若有出現與此背道而馳時，就應停下好好審視是否真的值得，以避免付上龐大的代價。良好的控制自己避免失控，更有助娛樂時真正感受到娛樂。
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