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35歲以上高齡孕婦逾3成　政府補助產前遺傳診斷

35歲以上高齡孕婦逾3成　政府補助產前遺傳診斷
35歲以上高齡孕婦逾3成　政府補助產前遺傳診斷

健康醫療網

2022-07-29 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】依據內政部民國110年人口統計資料顯示，國內女性平均生育年齡32.29歲，較10年前（民國100年之30.88歲）增加1.41歲，其中生育年齡為35歲以上者，佔總生母人數31.6％，為10年前（民國100年之17.8％）的1.8倍。隨著國人晚婚遲育現象日趨普遍，高齡生育的風險更應受到重視；國民健康署吳昭軍署長提醒，高齡孕媽咪為了自己以及寶寶的健康，除定期產檢外，也要依照產檢醫師的建議，接受產前遺傳診斷檢查，多一分檢查，少一分風險！

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高齡、家有遺傳病史等對象　政府補助5,000元

醫學研究指出，隨著準媽媽年齡升高，胎兒低出生體重、染色體異常或發生其他先天缺陷的機率也隨之提升。為鼓勵風險較高的懷孕媽咪接受產前遺傳診斷檢查，國民健康署補助年齡在34歲以上、經診斷或證明曾生育過異常兒、本人或配偶家族有遺傳性疾病史，或其他可能生育先天異常兒（如：經超音波或孕婦血清篩檢胎兒可能有異常者）等高危險孕婦，只要在產檢醫院接受羊膜穿刺等產前遺傳診斷檢查，並填寫補助申請表，政府會提供5,000元產前遺傳診斷補助，而補助費用直接從產檢醫院自行負擔的費用中扣除，歡迎符合條件的孕婦多加利用。

依據國民健康署統計，110年政府共補助3萬6,235案產前遺傳診斷費用，其中34歲以上懷孕婦女利用產前遺傳診斷補助者占88.5%（3萬2,085案），其中約3%診斷發現有異常情形（968案），並得以及早進行處置或治療。

生育遺傳疑問　可洽詢14家遺傳諮詢中心

除了產檢的婦產科醫師會依孕婦情形提供相關遺傳諮詢外，如果還有進一步生育遺傳的疑問，可以洽詢衛生福利部國民健康署審查通過的14家遺傳諮詢中心（https://reurl.cc/8lQ19R）；並提供產前遺傳診斷檢查，婚前、孕前個人或家族遺傳諮詢等服務，即早掌握狀況，孕育健康下一代！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54579

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