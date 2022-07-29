35歲以上高齡孕婦逾3成　政府補助產前遺傳診斷

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醫學研究指出，隨著準媽媽年齡升高，胎兒低出生體重、染色體異常或發生其他先天缺陷的機率也隨之提升。為鼓勵風險較高的懷孕媽咪接受產前遺傳診斷檢查，國民健康署補助年齡在34歲以上、經診斷或證明曾生育過異常兒、本人或配偶家族有遺傳性疾病史，或其他可能生育先天異常兒（如：經超音波或孕婦血清篩檢胎兒可能有異常者）等高危險孕婦，只要在產檢醫院接受羊膜穿刺等產前遺傳診斷檢查，並填寫補助申請表，政府會提供5,000元產前遺傳診斷補助，而補助費用直接從產檢醫院自行負擔的費用中扣除，歡迎符合條件的孕婦多加利用。
依據國民健康署統計，110年政府共補助3萬6,235案產前遺傳診斷費用，其中34歲以上懷孕婦女利用產前遺傳診斷補助者占88.5%（3萬2,085案），其中約3%診斷發現有異常情形（968案），並得以及早進行處置或治療。
生育遺傳疑問 可洽詢14家遺傳諮詢中心
除了產檢的婦產科醫師會依孕婦情形提供相關遺傳諮詢外，如果還有進一步生育遺傳的疑問，可以洽詢衛生福利部國民健康署審查通過的14家遺傳諮詢中心（https://reurl.cc/8lQ19R）；並提供產前遺傳診斷檢查，婚前、孕前個人或家族遺傳諮詢等服務，即早掌握狀況，孕育健康下一代！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54579
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