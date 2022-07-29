特企／海霸王歡慶2022父親節　經典台菜盡孝心

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父親節期間甲天下新台菜推出單點滿千享88折優惠，餐廳內各種經典台式菜餚紅燒肉、菜脯蛋、蔭鼓蚵、紅燒豬腳及乾煎虱目魚肚等，道道都是台菜老師傅們三十年的手藝烹調而成，近百道的台菜料理，顧客自行搭配一桌好菜！最適合4-6人的小家庭前來歡慶父親節。8/5前預訂位,即可於8/1-8/14內用享有單點品項滿千88折優惠!（提前預訂於優惠期間外帶單點品項滿千同享88折!外帶不須10%服務費，包材費與車資另計）。
打狗霸父親節推出原價3,588元的豪華海龍蝦四人套餐、提前8/5前預訂位,即可於8/1-8/14享內用88折, 套餐包含鮮美龍蝦、豪華海鮮盤與精選肉品、精選火鍋配料與當季時蔬，最適合火鍋控的家庭前來用餐！（提前預訂於優惠期間外帶一套同享88折! 包材費與車資另計）
父親節期間魅麗海中庭餐廳提供多款鮮嫩排餐，無肉不歡者可選擇11oz的霸王嫩肩牛排、鐵板霸王雞腿排及大份量梅花豬排，海鮮控則有鮮嫩原塊鮭魚排、經典龍蝦饗宴可選擇。另還有海陸雙享的魷魚海陸雙拼（拼雞腿排或是梅花豬排），排餐每客398元加10%服務費起, 除可選擇不同主餐一份外，另含SEMI BUFFET無限享用, 提前8/5前預訂位,即可於8/1-8/14內用4人同行排餐享88折!
前鎮水產在今夏推出3.0新前鎮水產在今夏推出3.0新菜單, 主打豐盛海鮮火鍋吃到飽, 每人只要598元即可大啖10款產地直送海鮮火鍋、6款精選肉品無限供應、各式火鍋配料與當季時令蔬菜及台味自助吧任民眾無限享用！另外只要加價購50元即可享生魚片吃到飽(鮪魚/旗魚) 提前8/5前預訂位,即可於8/1-8/14享內用四人同行（限成人）即送原價258元的鮭魚親子PIZZA壽司一份！