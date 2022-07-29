《薑餅人王國》Ｘ迪士尼強強聯手　創造多重IP幻想慶典！

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將衆多迪士尼餅乾召喚到王國的一等功臣「奶油獨角獸餅乾」，在此次更新也同時登場了。有天晚上奶油獨角獸餅乾對著窗外的星星許願：「希望王國裏充滿新朋友」，聽到願望的夢之魔女，讓衆多迪士尼餅乾在隔天早上出現在王國內。 結合奶油獨角獸餅乾的願望和夢想魔女的心意製作而成的迪士尼餅乾，展開了新的冒險世界。
奶油獨角獸餅乾是超級稀有等級的恢復型餅乾，發動「仲夏夜之夢」技能時，就會變身爲獨角獸，想要一探奶油獨角獸餅乾的魅力，趕快到遊戲一探究竟！
為了薑餅人與迪士尼的廣大粉絲們，此次合作同樣準備了多樣豐富的活動，如「迪士尼餅乾世界」紀念章活動，玩家可收集迪士尼餅乾、配置裝飾、與裝飾互動等。玩家完成所有任務後，將可以獲得以迪士尼最具代表性的城堡作為靈感的「迪士尼魔法餅乾城堡」獎勵。玩家可利用在活動中所收集的迪士尼餅乾與裝飾，進行「與迪士尼餅乾們合影留念！」的小活動，此外，參與觀看各角色的故事短片等活動，也可獲得多項獎勵。
《薑餅人王國》
作品分級：輔導級 (12+)
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