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《薑餅人王國》Ｘ迪士尼強強聯手　創造多重IP幻想慶典！

▲《薑餅人王國》在本(29)日進行的「夢和幻想的慶典」更新中，展現出與全球娛樂領導品牌迪士尼合作的豐富多彩內容。（圖／品牌提供）
▲《薑餅人王國》在本(29)日進行的「夢和幻想的慶典」更新中，展現出與全球娛樂領導品牌迪士尼合作的豐富多彩內容。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-29 15:39:20

《薑餅人王國》在本日(29日)進行的「夢和幻想的慶典」更新中，展現出與全球娛樂領導品牌迪士尼合作的豐富多彩內容。從預告與迪士尼合作的貼文釋出之後，受到廣大玩家的迴響。從2013年開始，以薑餅人為IP的系列遊戲，在《薑餅人王國》上市之後，系列遊戲的累積下載突破一億五千萬次！迪士尼角色們近百年來持續受到消費者喜愛、深植人心，因此此次聯名合作的意義相當重大。

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▲本次更新，玩家們可以看到包括米奇、阿拉丁、白雪公主等，共20迪士尼角色變身爲餅乾的模樣。（圖／品牌提供）
▲本次更新，玩家們可以看到包括米奇、阿拉丁、白雪公主等，共20迪士尼角色變身爲餅乾的模樣。（圖／品牌提供）
在本次更新，玩家們可以看到包括米奇、阿拉丁、白雪公主等，共20迪士尼角色變身爲餅乾的模樣。「迪士尼餅乾」可以透過迪士尼餅乾專屬扭蛋獲得，與《薑餅人王國》中現有的餅乾一樣，可以在王國中徘徊奔跑進行各種互動。玩家們可利用期間限定的47款迪士尼主題裝飾，點綴親手打造的王國，遊戲提供韓語、英語、日語三種語言角色語音。

將衆多迪士尼餅乾召喚到王國的一等功臣「奶油獨角獸餅乾」，在此次更新也同時登場了。有天晚上奶油獨角獸餅乾對著窗外的星星許願：「希望王國裏充滿新朋友」，聽到願望的夢之魔女，讓衆多迪士尼餅乾在隔天早上出現在王國內。 結合奶油獨角獸餅乾的願望和夢想魔女的心意製作而成的迪士尼餅乾，展開了新的冒險世界。

奶油獨角獸餅乾是超級稀有等級的恢復型餅乾，發動「仲夏夜之夢」技能時，就會變身爲獨角獸，想要一探奶油獨角獸餅乾的魅力，趕快到遊戲一探究竟！

為了薑餅人與迪士尼的廣大粉絲們，此次合作同樣準備了多樣豐富的活動，如「迪士尼餅乾世界」紀念章活動，玩家可收集迪士尼餅乾、配置裝飾、與裝飾互動等。玩家完成所有任務後，將可以獲得以迪士尼最具代表性的城堡作為靈感的「迪士尼魔法餅乾城堡」獎勵。玩家可利用在活動中所收集的迪士尼餅乾與裝飾，進行「與迪士尼餅乾們合影留念！」的小活動，此外，參與觀看各角色的故事短片等活動，也可獲得多項獎勵。

《薑餅人王國》
作品分級：輔導級 (12+)
官方Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/CRKingdomTW
正式官網：https://www.cookierun-kingdom.com/zh-Hant/
iOS：https://apps.apple.com/tw/app/id1509450845
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devsisters.ck


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