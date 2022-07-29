炎亞綸對戰嘿咻機器　男男親密戲「看到七彩雲霞」

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柯淑勤飾演檢察官，只因每一個接近該心理成長團體的人，不是消失，就是死亡，開始追查真相，她形容在偵查過程，與姚淳耀的對戲是用想要勾引他的神情演出，「我想要把他綁起來SM。」柯淑勤說：「我剛好穿一件裙子跟襯衫，偵訊他時，我就坐到他正斜的桌子上色誘他，嘴巴貼近他的耳朵跟嘴巴，感覺我的嘴巴就要靠近他嘴巴了。」她笑喊：「好奇怪喔，我也不曉得為什麼會這樣？」姚淳耀被問有沒有看到什麼？他笑言：「我整個進去了，感覺到整個偵訊過程性暗示的張力。」
高慧君在戲中飾演教主的頭號信徒，但她表示姚淳耀過度進入角色，在合作時甚至無法認識到真正的對方，另外一場和柯淑勤的「影后飆戲」最令她印象深刻：「哭了兩天，眼睛都是腫的！」另一位飾演虔誠教徒的鄒承恩則和飾演苦情媽媽的吳奕蓉有精彩對戲，他自認像是用把妹的方式拉吳奕蓉入教，吳奕蓉被指示在演出時要對鄒承恩透露出傾慕之意，拍攝時高慧君還主動在旁唱情歌為兩人增添情意。鄒承恩在劇中一直要跛腳走路，他苦笑說：「腳受傷麻煩的卻是腰，身體都要斜著一邊，回家只好冰敷。」
劉倩妏飾演追逐炎亞綸私密生活的記者，她特地找記者朋友請教工作細節，「導演也要我度過記者的一天，我就加了一堆記者群組，感受追新聞的心態。」謝章穎飾演跟在柯淑勤身邊的菜鳥刑警，他說：「不管私下或演戲都在學習。」被其他演員提醒要多學柯淑勤練背肌，開玩笑說可以給柯淑勤檢查確認，他立刻回應：「現在嗎？」險些現場脫衣露肌。林暉閔則飾演柯淑勤兒子的同學，在影集後半段有重要任務，王渝萱在戲中飾演王渝屏的學校老師，王渝萱笑說：「可惜沒有可以教育姊姊的戲。」
影集《我願意》由絡思本娛樂製作公司製作，描述姚淳耀詮釋的教主洞悉人性貪婪面與操弄人際關係，將心靈成長團體混雜新興宗教所形成的「組織」，如何利用人心的脆弱獲取個人利益，成為普渡人性的祭壇，並揭開操弄與被操弄者的心理狀態，7月29日起每周五晚上8點中華電信MOD/HamiVideo全台獨家首播。