陸海空齊發！漢光38號演習戰力強　這些武器首度曝光

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本次漢光演習首度有14天新制教召後備軍人投入，陸軍第第三作戰區也特別在八里區的灘岸間，挖設了「戰壕系統（trench system）」，並以部署反裝甲武力，模擬全力截擊登岸共軍。壕溝內部蜿蜒曲折、長度近百公尺，包含多個步槍掩體與存放30天彈藥及糧食的儲存點，以利延長持續戰力。壕溝所有設施均在受徵用民間廠商重機具協助下，由新制教召官兵建製堆疊而成，其作業時間3至7天，並依照預警時間及敵情威脅逐次逐日改善防禦工事。
快速布雷艇
海軍以9億餘元預算籌獲的4艘快速布雷艇，也在漢光38號演習亮相。快速布雷艇由龍德造船廠生產，艦上自動化布雷系統由中研院自力研發，每艇共4條自動化軌道。每條軌道均有1台自走推車，操作人員可透過遙控器或操控台將水雷自軌道上推送至艇艉，執行水雷布放。推車可自動搜尋水雷位置，最大推力為1500公斤，可推送國軍現役各型水雷。
海巡艦艇首射鎮海火箭彈
宜蘭蘇澳外海舉行「聯合截擊作戰」實兵實彈演練中，海巡署安平級巡邏艦成功艦發射鎮海火箭彈，模擬擔任戰時「平戰轉換」。
海巡署安平級艦目前共有兩艘，分別是首艘「安平艦」及第二艘「成功艦」，600噸級安平級艦設計參考海軍沱江級巡邏艦，最大特色為穿浪雙船體設計，船體具備雷達匿蹤設計。安平級艦平時搭載中科院研發的鎮海火箭彈、近程自動化防禦武器系統、高壓水砲，戰時可換裝方陣快砲、雄風二型反艦飛彈，擔任「第二海軍」任務。安平艦已於5月完成實彈射擊雄風二型反艦飛彈，且成功命中目標。
心戰無人機投傳單
第三作戰區28日於桃園護國宮實施「心戰特遣隊配屬反擊部隊協力作戰任務」演練，心戰無人機為陸軍向民間採購之旋翼機，空機重量7公斤、最大起飛重量24公斤、續航力40分鐘、最大飛行速度達時速100公里，最大飛行高度可達1000公尺、最大飛行距離3000公尺，一次飛行可帶500張傳單傳散。
國防部採購3輛由民用15噸卡車改裝的二代心戰作業車。二代心戰作業車由國內金賓公司生產，每輛配置一架15公斤以上的大型遙控飛行機，可執行戰場偵察及投散傳單。