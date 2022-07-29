寶寶累了！受訓導盲犬拍攝中「撲通睡去」 倒地樣萌翻天
黑色拉布拉多「本尼（Benny）」出生於導盲犬基金會（Guide Dog Foundation），注定此生將執行重要任務，不是成為視障人士的導盲犬，就是成為退伍軍人的服務犬，或是協助搜尋的救難犬，訓練師會在期間確認哪條道路最適合牠，不過在開始一切之前，首先得為這隻未來將有不凡成就的狗狗拍張入門照片。
拍攝入門照片是導盲犬基金會的傳統，他們為出生於該設施的所有幼犬拍照。而為本尼拍攝照片時，攝影師選在午睡時間進行，這似乎有點太為難小本尼了，雖然一開始牠堅持坐正，卻仍不敵排山倒海而來的睡意，在過程中頻頻打瞌睡，使得現場人員都咯咯發笑，影片中還能聽到一位人員說了聲「晚安！」
小本尼就像接收到指令，下一秒竟真的往畫面左方倒下後睡去，人員將這段逗趣的影片放上網路，附註「這是本尼，在牠的導盲犬拍攝期間睡著。牠能得到10分裡的12分，我們仍然認為牠很有能力！」本尼目前7個月大，訓練進展順利，在未來牠會在某個人的生活中產生巨大助益，所以現在就讓牠安心的睡吧！
網友回覆「好吧，導盲是很累人的工作！堅持下去，本尼」、「這麼可愛是很有壓力的，午睡是必要的！」、「好孩子本尼。我們家的也喜歡坐著睡覺打鼾」、「鼻子亮亮的真Q，是塗防曬乳了嗎？」，影片請點此連結。（編輯：李惠婷）