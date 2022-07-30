頂呱呱快閃1斤炸雞199元 肯德基+9元升級「冬蔭功脆雞」
農曆七月鬼門開，搭上鬼月話題，頂呱呱將自8月2日起一連七天，開賣「大吃一斤」優惠餐199元，大口吃1斤原味炸雞，並可用45元加購呱呱包、35元加購地瓜薯條、25元加購指定飲品。無獨有偶，肯德基也將在8月2日限時推出「冬蔭功坤咔香辣脆雞」，用全新的泰式濃郁重口味吸引民眾嘗鮮，咔啦脆雞加9元就可升級。
頂呱呱只要推出一斤雞快閃就會引起騷動，秤重足一台斤（600g）的炸雞一向受到肉控粉絲歡迎，8月2日起將限時一周開賣「大吃一斤」優惠餐，原價275元、門市價199元，約7.2折，買一斤雞可享3大加購優惠：呱呱包45元（原價60元）、地瓜薯條35元（原價60元）、指定飲品25元（原價35元），每人最多加購10組。此外，昨日剛上映的電影《民雄鬼屋》，即起至8月31日憑電影票根到全台頂呱呱消費，送可口可樂系列中杯飲品。
現正舉辦48周年生日慶的頂呱呱，在7月30日、7月31日這兩天，門市現場菜單全品項8.8折，優惠折扣無上限。且8月26日前每周推出指定單品48元，今（30）日起至8月5日恰好是原價80元的雞脖子200g，限時單點48元，出示電子優惠券畫面就可享優惠。
之前推出「酸辣滴咔泰檸脆雞」受到好評的肯德基，8月2日起開賣全新泰式口味「冬蔭功坤咔香辣脆雞」，將有泰國國湯之稱的冬蔭功（泰式酸辣蝦湯），結合酥脆的咔啦脆雞，在炸雞外皮淋上泰式冬蔭功醬，限時開賣至9月5日。咔啦脆雞加9元可升級成冬蔭功坤咔香辣脆雞，另有「功坤咔特餐」185元，內含2塊冬蔭功坤咔香辣脆雞、泰式奶茶黑糖流心冰淇淋大福、原味蛋撻及中杯冰奶茶。