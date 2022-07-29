韓瑜讚「前夫」高又帥：我很滿意　合體16年男神嗨翻

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吳念軒和韓瑜、黃薇渟、李聿安演四姊弟，他說大姊韓瑜最捧場，不管吳念軒說什麼都戳中笑穴，韓瑜說：「念軒很活潑可愛，大家看我會有距離感，但他不怕生，會跑過來跟我講無聊的話，敢邁出這一步很棒。」會對吳念軒這種類型的男孩子心動嗎？吳念軒要記者直接寫會，被韓瑜搞笑翻個白眼。
問她能接受姊弟戀嗎？韓瑜說：「跟吳念軒嗎？不行，他可以當我兒子，應該說在我周圍比較多成熟的男性，很少看到小屁孩，真心把他當弟弟看待。」小15歲的吳念軒不行，最小能接受幾歲？韓瑜說：「看緣份吧，沒有什麼想法。」其實她真正的男神是「爸爸」尹昭德，「我第一次看舞台劇《暗戀桃花源》哭到不行，男神居然下凡跟我一起演戲。」
吳念軒戲裡伺候3個姊姊，戲外反差很大，被其他演員笑罵「超皮的」。吳念軒笑說入劇組第一天跟大家都還客客氣氣，第二天他就再也忍不住，開始熱絡地跟所有人聊天，甚至拍攝時還會故意做怪動作「干擾」其他人演出，講一些無厘頭的笑話，還三不五時要韓瑜送他回家，因為韓瑜的車比較好，讓韓瑜氣得罵他亂講。
中法混血的夏朧首次挑戰60集長劇演出，讓她壓力頗大，不只先去上了正音課，還特別聘請了專屬家教，每次拍戲前一對一校正她的發音，夏朧也請家教把台詞錄下來，讓她不論何時都可以複習。夏朧為了演出自然，每一集都會提前把劇本背熟，吳念軒說夏朧的劇本上滿滿的筆記，看得出她的認真。
尹昭德與李之勤再次合作演出夫妻，兩人笑說夫妻情緣可以說是「三生三世」，尹昭德說第一次演夫妻時劇中他常常打李之勤，所以二、三次就得疼愛她來補償。李之勤一知道老公是尹昭德，讓她直呼太好了，兩人默契已經不用再培養，完全駕輕就熟。尹昭德補充說句中老婆比較霸道，但戲外反而是自己比較霸道，兩人排練時他會跟李之勤說這場戲要怎麼演，兩人默契十足，所以演出上效果相當地好。
尹昭德表示劇中的他熱愛桌球，但他從國小以後就沒再碰過桌球，他本來以為會有替身來拍攝精彩畫面，沒想到卻得親自上場，為此劇組還特別找了一位桌球教練為他進行特訓，總時數超過20個小時，練到他每次打完右手都舉不起來，吳念軒笑說在一旁看尹昭德打球，用力到汗都甩到自己臉上了。
黃薇渟暴瘦8公斤化身「台灣全智賢」，劇中的她是個性感美貌、擁有讓人一見鍾情的能力的女明星，黃薇渟表示她就是以自己心中的女神全智賢為樣板來演出。李聿安戲裡熱衷神祕學，外出行事都要參考水晶球、塔羅牌，對此李聿安表示塔羅牌的部分她其實「入坑很深」，從高中時期就已經接觸、研究，等於是從學生時代就為了這個角色在準備。