房市／木工vs.系統櫃　專家：裝潢前先考慮這幾項！

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但信義居家提醒，系統櫃與木工的價格其實沒有絕對高低，畢竟一分錢一分貨，在抓系統櫃預算時，可以大致分配為板材40%、門片30%、五金20%、特殊零件10%，選用的板材厚度、等級與五金零件等都會影響價格；木工則通常以施工坪數計價，並因材料等級、施作工法而有差異，比如造型越複雜報價會越高，因此在選擇時也需特別留意。
此外，系統櫃大多使用塑合板、密集板等低甲醛材料，是透過高溫高壓將原木纖維製成板材，並在工廠就初步處理好，具有防潮、防刮、易切割的優點，雖然承重性較差，但較能減少施工現場的汙染與粉塵狀況；木工裝潢則常用木心板，直接以木頭為主要心料，承重性較佳，具有不易變形、耐重耐磨的優點，但因板材會在施工現場處理，容易產生粉塵或揮發性物質，對於在意健康的人來說較有疑慮。
木工與系統櫃到底怎麼選，沒有標準答案，除了可先評估自家格局，比如太多畸零格局的空間就較不適合使用系統櫃，也可依自己在意的點考量，若在意施作的變化性、承重性，可選擇請木工；若在意工期時間、方便性或健康，則可選擇系統櫃；或是部分固定項目採用系統櫃，希望有變化性的例如天花板、客製造型等採用木工，都是可以依需求搭配運用的。