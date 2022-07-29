11萬C肝病人不自知　苗栗苑裡鎮總動員示範微根除C肝

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肝基會27年來舉辦許多免費肝病及肝癌篩檢，長期關注肝病防治，與醫界聯手建議政府撥出經費進行全民B、C肝普篩，國健署也於2020年啟動「45歲～79歲國人一生可有一次接受免費B、C肝篩檢」，要在2025年前根除C肝，仍必須有其他作為。
肝基會總執行長楊培銘教授表示，肝基會明白這11萬C肝病人必須一步一腳印找出來，C肝辦公室根據七項指標，估算全國368個市區鄉鎮之C肝風險潛勢等級，第7級為最高風險地區，共有5鄉鎮，苗栗縣苑裡鎮就是其中之一。於是在愛心社會人士與企業贊助下，致力於高盛行率的苑裡鎮微根除C肝。
苑裡鎮盛行率達20% 全鎮動員篩檢出百位C肝病人
肝基會與苗栗縣衛生局多年密切合作，共同推動B、C肝防治，發現苑裡鎮內區（靠山10個里）是高盛行區的高盛行區，其盛行率平均達20％，且C肝病人9成以上年齡大於50歲。因此選定苑裡鎮內區啟動微根除行動。苗栗縣苑裡鎮衛生所主任劉星照分享，先挑出石鎮里和蕉埔里，結合先前施打COVID-19疫苗及曾來進行篩檢的民眾資料，再由衛生所同仁一一電話聯繫，「很多民眾都以為我們是詐騙，怎麼會有免費好康，我們會先寄出紙本衛教單張，再電話聯繫，並邀請他們到衛生所抽血，他們才會相信。」
大力配合篩檢的苑裡李綜合醫院李順安副教授則表示，病識感不足是最大的關卡，目前不痛不癢的很難邀請民眾出門檢驗，也不像都市可以利用網路宣傳，必須靠鄰里的力量，仍有許多人不願配合。同仁除了打電話之外，還會挨家挨戶去按門鈴，平時也與村里長、鄰長保持聯繫，並補助弱勢家庭；而交通不便之處，李綜合醫院也有六輛交通車協助接送；再利用曾檢驗過的民眾口碑，說服其他民眾來檢驗。他坦言，除了政府、肝基會補助，同仁周末加班、出訪的費用，都由醫院負擔，就是希望能幫助根除C肝。
針對高盛行地區找出C肝病人 根除後仍需定期追蹤
苗栗縣政府衛生局局長張蕊仙表示，從108年開始結合肝基會、李綜合醫院、衛生所等在地資源，全力積極宣導，截至111年3月底已篩檢6,629人，C肝陽性824人（陽性率12.43%），其中發現369人具有病毒量，334人加入治療 （治療率90.51%）。
7月24日肝基會結合世界肝炎日，全台16家醫療院所同步免費腹部超音波活動，共有3,205名受檢者，檢查有異常者高達82.8%，更找出82位疑似有肝癌或性質不明肝腫瘤，6位肝硬化，甚至超過半數者患有脂肪肝。楊培銘教授表示，不同地區因應民情有不同做法，以篩檢效益及治療率最大化為目標，結合全方位醫療到點服務，有效促進C肝民眾的就醫率與治療率，也提醒即便C肝根除後，肝纖維化、肝硬化並不可逆，仍需定期追蹤做腹部超音波。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54636
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