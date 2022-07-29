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竹市關埔空橋 龍山里長張文興邀各界關心

▲新竹市關埔空橋的興建議題，龍山里長張文興（中）邀請立委鄭正鈐（右）、前臺北市議員羅智強（左）等人到場關心。（圖/張文興提供）
▲新竹市關埔空橋的興建議題，龍山里長張文興（中）邀請立委鄭正鈐（右）、前臺北市議員羅智強（左）等人到場關心。（圖/張文興提供）

業務處/綜合報導

2022-07-29 17:27:23

新竹市關埔地區居民爭取興建空橋改善當地行人安全，獲得龍山里長張文興的全力相挺，張文興日前還為此特別邀請國民黨新竹市長參選人林耕仁、立委鄭正鈐和前臺北市議員羅智強等人到場關心，爭取各界支持推動興建空橋。

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張文興表示，期待新任市長立即建置空橋，以改善我們當地的交通，居民並提出有關教育等相關問題，我們都期盼新的政府一定要為我們地方解決困擾已久的交通.教育甚至污水道的問題。

林耕仁表示，自己對關埔空橋的立場很明確，只要當市長，空橋就完工。他也針對關埔居民關心的許多議題，如交通、學區和居住權益等，面對面傾聽民眾想法，正視居民需求。「各項建議只要評估可行，並且有利新竹市發展，當市長後都會積極辦理。」

鄭正鈐指出，關埔空橋議題這段期間引起許多討論，在線上、線下都有許多串連，自己一直都有在相關社群裡面，關注民眾意見與想法。他保證，國民黨立場一定會讓空橋完工，請民眾全力支持國民黨候選人，未來府會同心，推動市政更有效率。



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