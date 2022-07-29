傳林智堅「放棄」學位止血？學者：直接承認也是一種策略

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據傳林智堅有意放棄台大國發所碩士學位，未來參選登記時，學歷不會填上有爭議的碩士學位。台大今（29）日回應，都依教育部「學位授予法」行事。
事實上，2020年李眉蓁參選高雄市長補選時遭踢爆論文抄襲，也曾在審定會結論出爐前，宣布放棄論文學位止血。當時中山大學就說明，依現行「學位授予法」規定取得的學位，並無自行放棄的規定，仍會繼續學術倫理審查，若認定違反學術倫理，可「撤銷學位」。最終中山大學完成學倫案審定，撤銷其碩士學位。
全國私校工會理事長尤榮輝接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，台灣法律沒有自動放棄學位這回事，按照「學位授予法」，台大接獲檢舉後，應由當事人當年就讀的系所組成委員會審定是否構成抄襲。
他提到，目前台大社科院已經組成審定會進行審查，待做成決議後報給學校，並由學校呈報教育部，基本上教育部會尊重學校專業決定，所以就算傳出林智堅口頭宣布放棄，但台大已接獲檢舉，依法還是要進行調查，最終只有撤銷與不撤銷，沒有放棄學位這種方式。
高教工會組織部主任林柏儀表示，以學倫通例而言，對於抄襲，台大學倫審定會可以做出多種類型的決定，輕微者可能是接受學倫教育、重新口試，最重就是撤銷學位，一但審議結果出爐，相關懲處就會生效，若當事者覺得權益受影響、不服審議，可以提出救濟，向台大上級機關、教育部提出訴願，若訴願未果，可再向高等行政法院提出行政訴訟，交由行政法院判決。
若走上訴訟階段，林柏儀提到，學術品質問題為專業判斷領域，救濟機關通常會尊重專業判斷，除非被佐證出明顯不公正，或在程序上、事實認定等有嚴重瑕疵，才會推翻台大學倫審定會結果。
一名不願具名的大學教授指出，放不放棄是當事人自己的說法，但在學術、法律上還是要有正式程序，若林智堅真的主張放棄，那可能是擔心自己的學位被撤銷。他認為，與其放棄學位止血、走到這地步，不如坦白大方承認，傷害反而較少，若拖到撤銷再上訴，媒體還是會不斷聚焦在論文門爭議，多多少少都會影響選民觀感及選情。
台大政治系副教授彭錦鵬則說，學位不像國籍可以自我放棄，只能由授予學位的學校撤銷；林智堅目前唯一止血方式就是宣布棄選，否則可能跟李眉蓁一樣，論文被撤銷、重創選情。
彭錦鵬表示，退選是最簡單的止血方式，林智堅還年輕、有機會捲土重來，若執意繼續選下去，不管兩校有無撤銷學位，論文門事件都會影響選舉結果、對競選非常不利，至少還會再延燒一兩個月。