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6停車場蓋5年進度0%　林佳龍競辦質問侯友宜：何時蓋好？

▲新北市長侯友宜執政爭議不斷。（圖／資料照）
▲新北市長侯友宜執政爭議不斷。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-29 17:43:53

有關新北停車場獲前瞻補助43.2億元，進度卻只有56%，嚴重落後桃園72%及高雄94%的執行率一事，林佳龍競選總部辦公室發言人何博文今（29）日下午表示，根據交通部六都前瞻計劃停車場建設補助一覽表，可以明確看出中央政府在前瞻基礎建設上對於新北市停車場的協助極高，但包括板橋、永和、三重多處人口密集區進度掛0，卻遲遲得不到新北市政府正面回覆。何博文說，與其左右解釋，下架市政府網頁，不如請侯友宜回答，新北前瞻停車場何時蓋好？

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何博文表示，桃園市從2017年到2022年6月申請16項達成率為72%，高雄達成率達94%，新北市的補助無論項目與金額是全國之冠，23項停車場計畫達成率卻只有56%，其中尚有6座停車場進度為0。

何博文說，新北市為台灣第一大都會區，許多地區人口密集度高，有迫切停車需求。其中永和區永平地下停車場獲中央補助1.2億元，目前進度是0；三重區興華公園地下停車場、信義公園地下停車場分別獲中央補助1.5跟1.6億元進度一樣是0；板橋區溪北公園地下停車場、忠孝公園地下停車場、信義國小停車場分別補助1.5億、1.3億、1.4億元進度皆是0。何博文不解地表示，新北市政府申請中央補助，但5年來蓋不出停車場，究竟原因為何？

何博文說，從交通部對六都前瞻計劃停車場建設與補助的數據來看，中和區佳和公園地下停車場、新莊區運動公園停車場、新莊區Y18捷運幸福停車場、三重區重陽公園地下停車場、板橋區五權公園地下停車場、土城區新北高工停車場、新店區綠湖公園地下停車場、中和區錦和運動公園地下停車場、樹林區長壽公園地下停車場，尚有9座停車場沒有完成，再加上6座0進度的停車場，新北23個停車場就有就有15個未完工，市府不應再以物價、疫情、流標…等因素推託，應該具體回答，為什麼過了5年，停車場仍蓋不出來的原因。

何博文強調，進度掛0%的區域都是人口密集區，也是市民最需要停車位的地方，有違中央政府前瞻基礎建設補助之美意，也罔顧市民朋友停車的權益，政府補助金額達全國之冠43.2億元，應該儘速將前瞻預算用在人民身上。

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