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最強脫單攻略！拜霞海城隍廟「5提醒」：紅線竟不綁手上

▲台北的霞海城隍廟經常香火鼎盛，每逢情人節、七夕、中秋更是擠滿人潮。（圖／記者周淑萍攝）
▲台北的霞海城隍廟經常香火鼎盛，每逢情人節、七夕、中秋更是擠滿人潮。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-30 10:30:00

全台最強月老廟你會想到哪一間？台北的霞海城隍廟應該是多數人的答案，經常香火鼎盛，每逢元宵節、西洋情人節、七夕、中秋更是擠滿人潮，台北霞海城隍廟文宣組長吳孟寰分享，疫情前，霞海城隍廟一年有超過6000對佳偶帶喜餅回來答謝，甚至有一年突破9000組，吳孟寰說：拜月老是增加信念，提高對自我的信心來找到另一半，但姻緣到來的時間每個人都不同，不用太過心急。同時他也提供祭拜小提醒，想脫單、想「婚」情侶一定要知道。

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霞海城隍廟祭拜的流程為：金紙鋪準備金紙和香→第一次祭拜者到廟內櫃檯準備貢品(鉛錢、紅絲線、喜糖）→點三柱香先拜天公，默念名字、年齡、地址，持香三拜禮→到櫃檯領貢品，接著向面對正殿的城隍爺、月下老人及眾神，默念姓名、地址、年齡、喜歡對象的類型→參拜義勇公、城隍夫人、拜菩薩，全部拜完後三柱香一齊插天公爐→吃喜餅、喜糖沾喜氣，喝平安茶→貢品的喜糖留下，讓廟方煮平安茶結善緣→過爐，將鉛錢、紅絲線在香爐內，順時鐘方向繞三圈，將鉛錢、紅絲線放在皮夾保存。

▲紅線不要貪心多求，避免惹出感情糾紛。(圖／翻攝霞海城隍廟官方網站)
▲紅線不要貪心多求，避免惹出感情糾紛。(圖／翻攝霞海城隍廟官方網站)
提醒1：勿幫朋友求姻緣
拜月老、求紅線算是重要的人生大事，台北霞海城隍廟文宣組長吳孟寰表示，家人間彼此了解較深且關係單純，朋友可以幫忙代拜，但如果想要紅線，還是要父母、親人才能代求紅線。服儀上沒有太多限制，但拜月老就像是去見另一半的長輩，穿著還是需要得體不過度暴露。同時也非常歡迎同性情侶來參拜，他說，神明都是正向的，只要是真的誠心誠意想要找另一半，神明並不會去區分性別。

提醒2：紅線不用綁手上
廟方表示，不鼓勵香客這麼做，向月老求的紅線妥善保管即可，綁在手裡不僅易斷裂也容易遺失，且遺失或是斷裂還會造成香客心理負擔，因此，廟方為香客準備的紅線鉛錢都用夾鍊袋裝，就是希望香客們好好保存。

提醒3：情侶可拜月老
已經脫單，有另一半的人，還是可以來拜月老，可以幫助感情更為穩固，並且早日開花結果，因兩人尚未成為家人，準備的供品和金紙必須一人一份，順利結婚後答謝一份喜餅即可。至於何時還願，吳孟寰說神明不會計較，有路過，想起來起個香和神明說聲謝謝就可以，不需有壓力。

提醒4：有無對象供品準備大不同
有對象的可準備鮮花，代表著開花結果。目前沒有對象者，可準備紅棗及枸杞，代表添喜氣，姻緣早成，並且可以在祭拜後將紅棗與枸杞留給廟方，煮成平安茶廣結善緣。

提醒5：只能取一條紅線
取紅線勿貪心，取多條可能會惹來不必要的感情糾紛。如果之前來拜拜已經敬奉過供品也已取得紅線，之後來拜拜僅需準備金紙、香即可，但拜完記得要將紅線過爐加持。

最後吳孟寰也幫忙破除祭拜傳聞，傳說喝平安茶不能吹，會把姻緣吹走，吳孟寰大笑說：「我們的茶可以吹，而且還一定要吹，茶有時候挺熱的，而且可以帶雨傘，不會散掉，不然下雨怎麼辦。」

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