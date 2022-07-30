最強脫單攻略！拜霞海城隍廟「5提醒」：紅線竟不綁手上

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提醒1：勿幫朋友求姻緣
拜月老、求紅線算是重要的人生大事，台北霞海城隍廟文宣組長吳孟寰表示，家人間彼此了解較深且關係單純，朋友可以幫忙代拜，但如果想要紅線，還是要父母、親人才能代求紅線。服儀上沒有太多限制，但拜月老就像是去見另一半的長輩，穿著還是需要得體不過度暴露。同時也非常歡迎同性情侶來參拜，他說，神明都是正向的，只要是真的誠心誠意想要找另一半，神明並不會去區分性別。
提醒2：紅線不用綁手上
廟方表示，不鼓勵香客這麼做，向月老求的紅線妥善保管即可，綁在手裡不僅易斷裂也容易遺失，且遺失或是斷裂還會造成香客心理負擔，因此，廟方為香客準備的紅線鉛錢都用夾鍊袋裝，就是希望香客們好好保存。
提醒3：情侶可拜月老
已經脫單，有另一半的人，還是可以來拜月老，可以幫助感情更為穩固，並且早日開花結果，因兩人尚未成為家人，準備的供品和金紙必須一人一份，順利結婚後答謝一份喜餅即可。至於何時還願，吳孟寰說神明不會計較，有路過，想起來起個香和神明說聲謝謝就可以，不需有壓力。
提醒4：有無對象供品準備大不同
有對象的可準備鮮花，代表著開花結果。目前沒有對象者，可準備紅棗及枸杞，代表添喜氣，姻緣早成，並且可以在祭拜後將紅棗與枸杞留給廟方，煮成平安茶廣結善緣。
提醒5：只能取一條紅線
取紅線勿貪心，取多條可能會惹來不必要的感情糾紛。如果之前來拜拜已經敬奉過供品也已取得紅線，之後來拜拜僅需準備金紙、香即可，但拜完記得要將紅線過爐加持。
最後吳孟寰也幫忙破除祭拜傳聞，傳說喝平安茶不能吹，會把姻緣吹走，吳孟寰大笑說：「我們的茶可以吹，而且還一定要吹，茶有時候挺熱的，而且可以帶雨傘，不會散掉，不然下雨怎麼辦。」