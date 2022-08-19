我是首投族／黃妤潔關注教育體制、原住民各項福利

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黃妤潔說，除了政見與選舉結果，平時對政治人物新聞或是口水互槓真的是一點興趣也沒有，假設今天候選人們是針對對方政見的不足提出疑問與反對，她覺得適當的辯論與爭執都是值得去聽的，但目前看到的，或者說是新聞報導的，幾乎都是因政治立場不同，為了反對而反對，或是過多攻擊個人的政治口水，這些都很沒意義且無趣。
「當然！不是所有的爭論都是這樣」，黃妤潔相信政治的存在就是為了讓一個國家與其人們生活得更好而存在，她認為現在整體選舉的改善空間可以更大，大家能夠更集中去討論各政見的優缺點，讓人們對候選人的想法了解得更透徹。因此，做為首投族，即便自己平時沒有很關心政治新聞，但仍很樂觀去看待選舉這件事，決定只要時間允許，一定會回家鄉台南投票。
黃妤潔說，自己還沒有什麼投票的經驗，藉由這次選舉，也才知道自己的戶籍地參選人、候選人有哪些人，台南市長目前是民進黨現任市長黃偉哲迎戰國民黨台南市議員謝龍介，至於地方議員參選人有李宗翰、王宣貿、劉米山、沈家鳳，張豪澤及蔡宗翰等人，以上有些人是平時有耳聞的，有些則很陌生。
她說，因為自己擁有原住民的身份，因此若有原住民的候選人出來參選地方事務，為原住民生活的各項福利做貢獻，她也會關注這一方面的消息。
至於政見部分，黃妤潔說會關注創業、找工作、性別平等議題，但最在意的還是教育相關的政見，因為自己未來想投入教育界工作，希望教育體制可以越來越完善與穩定，而不是一昧的模仿與更動。如適當的更動可以將整個體系導向更流暢完善的運作方式，相信對教職方面有興趣的學生來說會是一大幫助，但目前相關體制尚未成熟，學生會像飄在黑夜中、大海上來不及靠岸的小船，很難找到一個方向勇往直前。