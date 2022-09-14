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我是首投族／家鄉是無聊城市　新鮮人想問：百貨公司呢？

▲今年22歲的「首投族」Emily來自彰化縣彰化市，是剛從大學畢業的社會新鮮人。（圖／讀者提供）
▲今年22歲的「首投族」Emily來自彰化縣彰化市，是剛從大學畢業的社會新鮮人。（圖／讀者提供）

記者許若茵／台北報導

2022-09-14 10:00:00

今年22歲的Emily（化名）來自彰化縣彰化市，是剛從大學畢業的社會新鮮人，也是2022九合一大選的首投族。說起家鄉，Emily直言「是一個很無聊的城市」，交通不發達，就連建設百貨公司都遲遲沒有進度，「到底憑什麼升格第7都？」她認為，現任彰化縣長王惠美若無法解決百貨公司問題，就無資格角逐連任。

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提到彰化，許多人可能會立刻浮現彈牙多汁的肉圓，或是油香軟糯的爌肉飯，但Emily卻無奈道「我會覺得彰化是一個很無聊的城市」，觀光景點如大佛、扇形車庫都不如想像中有趣，逛過一次就夠了，其他地方也都有在地美食，彰化沒什麼特色。

Emily指出，彰化交通應該要改善，尤其彰化市更是彰化縣的核心地區，「彰化市公共運輸，像是公車之類的真是爛透了」，她說明，彰化市公車班次少、設備老舊，曾經在一個醫院前要搭公車前往火車站，該站點並非位處偏僻，但錯過一班後，下一班車竟要再等40分鐘。

除交通之外，Emily還提到，彰化的百貨公司已經討論多年，但至今仍不知道進度到哪，每次返鄉，都能看到百貨公司預定地被圍著，卻不清楚有無動工。Emily說，百貨公司代表商圈繁榮的感覺，更提及當初王惠美想讓彰化縣升格第7都，即使人口數符合，可其他都市有的建設彰化都沒有，「彰化到底憑什麼升第7都？」

年底即將舉行2022大選，分析彰化選情，Emily認為，現任縣長王惠美在任，若想角逐連任，應該要先解決百貨公司問題，若沒有解決，「我就會對她沒有抱什麼希望」，反而會對其餘參選人期望比較高，只是目前也還不太清楚其他參選人的經歷，而就以現任首長王惠美是否適合連任，「我會覺得不太適合」，她也堅定表示，「投票屬於公民的職責，我一定會去履行的」，屆時大選將會返鄉投票。

今年選舉合併公民權下修18歲公投複決，Emily透露，因為還不瞭解，所以暫無立場，但現在聰明的小孩很多，想法不成熟的也更多，若是下修公民權年齡，「年輕的選票將是一種全新的力量，可以改變很多事情」，不過可能有很大一部分剛滿18歲的公民思想成熟度不如所預期的高，也不確定18歲的公民是否真的想要關心、投票，她坦言，「讓我回到18歲可以投縣市長，我還真的不會去關心」。

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