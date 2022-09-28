我是首投族／候選人政見當參考　大學生曝選擇關鍵

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「台中有一個很大的缺點，就是空汙很嚴重。」A同學不諱言指出，台中人還會自己開玩笑「今天肺部又退化了幾%？」只要看到有無藍天就知道空汙有多嚴重，呼吸道不好的人還要戴口罩，不過她認為，這2年空汙改善很多，沒有以前這麼嚴重了。另外，她也提到，台中雖然一直蓋捷運，「但都蓋在很奇怪的地方！」政府可能是想促進地區繁榮，只是感覺就是在養蚊子。
A同學還觀察到，原先家裡所在的住宅區，附近公園很多但環境髒亂、飄散臭味，還有許多流浪犬貓，可是近幾個月突然整治良好，還有許多活動進駐，讓社區很活躍，也有增加社區安全的感覺。
年底台中市長一戰，有現任市長盧秀燕角逐連任，還有立法院副院長蔡其昌競選挑戰，A同學認為，「台中是很深藍的地方，盧滿有機會當選。」但她並無偏好的顏色，還沒決定好要投誰，「我還在等有沒有醜聞爆發。」或是看參選人有做天理不容之事，也會關注參選人的發言有無不得體，「因為我自己是不太確定台灣的政治人物，政見到底落實程度多少？我自己是覺得沒有很高，所以可能政見只是一個參考。」
A同學希望，新任的台中市長應該要為市民著想，且自己會更注重領導人應要有正確的教育觀念，因為這將直接影響各國中小學教育，也會持續留意大型建設有無落成。她表示，年底自己將會回家投票，因為覺得自己權利應該要落實，至於「公民權下修18歲」方面，她認為，公民權若能下修至18歲，可以讓一些很有想法的年輕人發表意見，現在的年輕人都比較早熟，網路發達也會讓想法不同，「15至18歲感受到的東西，就會反映到18歲到20歲的選民身上。」