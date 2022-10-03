我是首投族／縣長連任也不意外　花蓮學子：期待不同人選

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方同學說明，從外地回到花蓮的交通方式並不多，客運搭乘時間長，還有蘇花公路問題，因此居民多還是會選擇搭火車，但選擇有限狀況下，並不容易買到車票，即使有花東民眾實名制優先購票，但時段不是很早就是很晚，「除非你真的很需要，不然你不太可能去買那些車票，每次回家都要很辛苦的搶票」。
方同學認為，其實花東實名制購票制度很好，可以提供給有需要的人買票，只是希望時段的選擇上可以更多元，不要只有很早或很晚的車次。
對於花蓮選情，方同學表示，只知道現任市長徐榛蔚可再連任一次，其餘還有哪些人參選並不知情，但沒有意外的話，徐應該會連任，之前也是由前花蓮縣長傅崐萁連任後，才換徐榛蔚接任，因此其他陣營若無法推出令人驚艷的人選出來，蠻大機率可能還是徐會當選。
方同學說，還是期待會有一個不一樣的人可以出來參選，且此人要對觀光、交通等議題了解，現在局面對自己來說就是「存在很久的政治人物，也不會太意外，若有不一樣的人出來也蠻不錯的，因為一直以來都是他們夫妻倆在選嘛，沒有太大的變化」。
「我還是會回家投票，畢竟是第一次投票」，方同學說還是想參與看看，且除了花蓮縣長，也會選出鄉鎮市長代表與村里長，村里長與日常生活較為貼近，「對我來說投票的目的可能不是選這種很大的可能縣長之類的，是比較跟自己貼近的可能鄉長或是村里長，跟生活會比較有一些接觸」。
另針對「公民權下修18歲」公投，方同學分析，近幾次公投成效還不錯，即使有些議題沒有通過，仍然可以引起社會討論，若能下修公民權年齡，大學生、高中生也對議題討論熱絡，「畢竟18歲可以讀大學，多少都有能力可以辨識狀況，也可以投票」。