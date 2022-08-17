我是首投族／路上蟑螂遍地　大學生：新北該有自己特色　

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鍾秉哲認為，由於新北市不斷在變化，想擔任新北市長，就必須要對新北市有一定程度的了解，且新北雖為台灣的大城市，地理環境上環繞著台北市，但發展也圍繞著台北市，會讓新北人流向台北，「希望新北自己有自己的特色」。
另鍾秉哲提到，交通問題也應改進，即使安坑輕軌預計於年底通車，讓安坑居民有感，可新店安坑地區交通仍然不方便，需要改善。他還指出，新店跟安坑的蟲害嚴重，街頭上常見滿地蟑螂，「有時候會覺得，蛤！這是一個直轄市該有的樣子嗎？」
2022大選即將於11月26日舉行，鍾秉哲透露，即使參選人意識形態、政治光譜相差很多，但若政見規劃有自己認同的部分，「我還是應該會投他」，只是現在尚未看到藍綠雙方參選人有提出什麼實質的政見，「還在打嘴砲的階段」，而就現階段觀察，即使恩恩案看似影響現任市長侯友宜選情很多，但聽到許多政治光譜偏綠的長輩對於前交通部長林佳龍空降仍有疑慮，可能會支持侯友宜
鍾秉哲進一步分享，自己還是會期待參選人提出有新北特色的政見，像是林佳龍先前曾推出「Taipei Plus」的12堂課，希望會有新北版的12堂課，也會持續關注參選人的政見完整度和交通規劃。
被問及是否會去投票時，鍾秉哲堅定的回應「會」，但原因並非是兩位參選人表現很好或是覺得自己手中的票能改變社會，而是因為身為首投族，他笑說，「蓋那個章感覺很有象徵意義」。
針對「公民權下修18歲」公投，鍾秉哲提及，世界許多國家公民權都已經下修至18歲，「台灣自己號稱是亞洲民主的燈塔，我覺得我們應該可以跟上潮流」，他坦言，台灣18歲青年公民意識可能還不夠成熟，但應先讓18歲公民權普及帶動教育，「因為先有改變，後面東西也才會有改變」，若等到教育都改變好，再推18歲公民權就會太晚。