文總「福爾摩沙進香團」　泰國網紅藍星訪月老廟、求姻緣

我是廣告 請繼續往下閱讀
進香團Vlog首集邀請到韓國的主持人造訪馬祖，體驗戰地前線的歷史背景所留下的遺跡和文化；第2集則由來自宏都拉斯的男模，探訪台灣的咖啡產業和品嚐文化；第3集請來日籍主持人走訪台灣的客家聚落，探訪建築、飲食、宗教和茶葉的生活。
文總今天揭曉第4集，邀請來自泰國的藍星擔任領旗人，由於泰國有超過9成的人是虔誠佛教徒，大皇宮周邊的玉佛寺、臥佛寺，街頭的四面佛、靈屋等，都可見到宗教文化在泰國社會中佔有重要地位，反觀台灣也是各地廟宇林立，許多民眾習慣到宮廟拜拜祈福，因此本集邀請泰籍的領旗人走訪台灣的傳統信仰文化。
文總指出，藍星自小便是虔誠的佛教徒，她自泰國朱拉隆功大學畢業後，來台取得台大法律碩士，自此定居台灣近15年，曾擔任過8年廣播電台的泰語新聞主播及節目主持人、電視台迷你劇集女主角等，目前是四面佛還願舞的舞者，還在台灣創辦「四面泰傳舞團」。
文總說，最新一集進香團Vlog，由藍星以台灣傳統民俗信仰為主題，引領觀眾走一場台泰宗教文化交流之旅，前往全台寺廟最多的城市－台南，探訪宮廟中祭祀的「全民女神」媽祖、可幫忙說媒的「闊嘴月老」、仗打爛桃花的武廟月老、守護愛情的「醋酐」、幫信眾把脈給藥籤的「保生大帝」，並體驗傳統信仰中化解卡關人生的「祭改」儀式。相關影片可在文總臉書和YouTube頻道等平台看到。