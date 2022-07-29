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文總「福爾摩沙進香團」　泰國網紅藍星訪月老廟、求姻緣

▲泰籍學霸女網紅藍星（右）到台南重慶寺，體驗攪「醋矸」、守護愛情。（圖／文總提供）
▲泰籍學霸女網紅藍星（右）到台南重慶寺，體驗攪「醋矸」、守護愛情。（圖／文總提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-29 18:28:32

今天是農曆7月1日，也是傳統民俗中的「鬼門開」，文化總會今（29）日推出最新一集「福爾摩沙進香團」影片，主題正巧是走訪台灣知名的宮廟，邀請泰國女網紅藍星擔任領旗人，走訪台灣傳統宗教文化、到台南宮廟祭祀和求籤，並向月老祈求桃花姻緣，體驗道地的台灣信仰。

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文總今年推出「福爾摩沙進香團」計畫，邀請來自8個國家、旅居台灣的名人，走訪各縣市風土民情，用系列影片開箱台灣。影片採自然語發音，並搭配漢英字幕，讓對台灣有興趣的海外朋友跟著領旗人深入認識台灣。

進香團Vlog首集邀請到韓國的主持人造訪馬祖，體驗戰地前線的歷史背景所留下的遺跡和文化；第2集則由來自宏都拉斯的男模，探訪台灣的咖啡產業和品嚐文化；第3集請來日籍主持人走訪台灣的客家聚落，探訪建築、飲食、宗教和茶葉的生活。

文總今天揭曉第4集，邀請來自泰國的藍星擔任領旗人，由於泰國有超過9成的人是虔誠佛教徒，大皇宮周邊的玉佛寺、臥佛寺，街頭的四面佛、靈屋等，都可見到宗教文化在泰國社會中佔有重要地位，反觀台灣也是各地廟宇林立，許多民眾習慣到宮廟拜拜祈福，因此本集邀請泰籍的領旗人走訪台灣的傳統信仰文化。

文總指出，藍星自小便是虔誠的佛教徒，她自泰國朱拉隆功大學畢業後，來台取得台大法律碩士，自此定居台灣近15年，曾擔任過8年廣播電台的泰語新聞主播及節目主持人、電視台迷你劇集女主角等，目前是四面佛還願舞的舞者，還在台灣創辦「四面泰傳舞團」。

文總說，最新一集進香團Vlog，由藍星以台灣傳統民俗信仰為主題，引領觀眾走一場台泰宗教文化交流之旅，前往全台寺廟最多的城市－台南，探訪宮廟中祭祀的「全民女神」媽祖、可幫忙說媒的「闊嘴月老」、仗打爛桃花的武廟月老、守護愛情的「醋酐」、幫信眾把脈給藥籤的「保生大帝」，並體驗傳統信仰中化解卡關人生的「祭改」儀式。相關影片可在文總臉書YouTube頻道等平台看到。

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