連靜雯遭詐418萬！「幽靈老公」只願賠1/5 和解破局
素有「本土劇女神」美名的女星連靜雯上網交友，竟然被愛情詐騙，一度傳出金額高達3000多萬，檢方偵辦後認定她受騙418萬多元；本案包含黃姓男子等5人被起訴詐欺等罪嫌，今（29）日台北地院開庭調解，黃男卻說只願負擔1/5責任，還必須等他出獄再設法籌錢，代替連靜雯出庭的律師梁家瑜當場拒絕，和解破局。
回顧案發經過，連靜雯是在去年1月透過網路認識自稱「Bruce」的男子，對方自稱人在中國，交換社群軟體後，2人開始暢談人生，感情急速升溫，雙方甚至還以老公老婆互稱，並開始談到要如何共創未來。
在雙方尚未見面下，該Bruce花言巧語地哄騙連靜雯投資，還謊稱「老公幫妳投資，一起成長，等疫情過了，我們就能見面了」，讓連靜雯不自覺掉進愛情詐欺的騙局，去年5月、8月、10月共匯出418萬餘元，隨後Bruce竟然人間蒸發。
連靜雯驚覺受騙後趕緊向刑事局報案，檢調查出這起網路詐騙案共有2組人馬，受害人數達20多位受害人，其中黃男等5嫌由北檢起訴。
黃男等5嫌於審理中全部認罪，不過黃嫌聲稱因為同案被起訴還有5人，因此只願意負擔1/5分賠償責任，再加上他現在因為另一起洗錢案在監執行中，沒有工作收入，所以只能等他下個月出獄再設法籌錢；代替連靜雯出庭的律師梁家瑜當場拒絕，和解破局，將循民事訴訟求償討公道。（編輯：孫唯容）