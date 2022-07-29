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樂高90歲生日！今夏最不容錯過的「城市樂園」降落夢時代

▲樂高今年度歡慶90週年，在夢時代3F蛋型空間打造專遊樂園。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.29）
▲樂高今年度歡慶90週年，在夢時代3F蛋型空間打造專遊樂園。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.29）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-07-29 18:55:12

丹麥玩具品牌樂高今年歡慶90週年，台灣樂高延續品牌概念以「想玩 世界就是玩樂園」，在夢時代購物中心3F蛋型空間打造專屬遊樂園。現場設置30倍放大生日派對蛋糕、具備聲光效果的卡片裝置等打卡點，讓大小朋友彷彿化身樂高人偶走進音樂卡片；更有拼砌體驗關卡活動，與樂高迷共同歡聚回顧樂高90年來的演進。

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▲現場設置30倍放大生日派對蛋糕，更有拼砌體驗關卡等活動。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.29）
▲現場設置30倍放大生日派對蛋糕，更有拼砌體驗關卡等活動。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.29）
根據樂高2022 Play Well Study研究顯示，95%父母認為玩樂能為家庭帶來更高的幸福感，樂高公司也強調「玩樂」不僅只是玩，更重要的是藉此幫助孩子發展生活技能、加強家庭間的連結，甚至是建立社交圈。

▲現場設置蹺蹺板、盪鞦韆等場景供親子們拍照打卡。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.29）
▲現場設置蹺蹺板、盪鞦韆等場景供親子們拍照打卡。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.29）
「樂高玩樂場」設置蹺蹺板、盪鞦韆供親子們現場拍照打卡點，更有放大30倍的樂高生日派對蛋糕、具備聲光效果的樂高生日卡片大型拍照裝置；同時打造挑戰體力與拼砌技巧的體驗關卡，包含「摩托車競技場」、「DOTS繽紛跳格趣」、以及「LEGO玩轉時光機」。除此之外，樂高搭建歷史牆展示90年的樂高品牌發展歷程，帶領消費者穿梭在時光走廊般，共享每個重要的歡樂時光，活動即日起至8月14日於夢時代3F登場。

▲現場設置各式體驗活動。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.29）
▲現場設置各式體驗活動。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.29）
活動期間於現場完成闖關挑戰並到活動快閃店任意消費將獲得限定「90週年紀念小車」贈禮，還規劃消費滿額禮。樂高也將在8月1日起於全台指定店點推出多款全新盒組，包含「10497銀河探險家」、「碧姬公主冒險主機」等。

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