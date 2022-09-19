我是首投族／立院打架惹心寒　蔡蔡稱對政治冷感

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即便身處在資訊爆炸以及政府意圖迎合年輕族群的時代，做為年底大選首投族的蔡蔡仍對政治冷感，她稱自己從小到大，打開電視看新聞，映入眼簾的都是政治人物打架的畫面，「不是打架，就是打口水戰，我不知道我要關心什麼？」
台灣國會常在進行議案審查時爆發激烈衝突，打架的影片在國外廣為流傳，前幾年，某次國會的打鬥畫面，甚至在美國有線電視新聞網CNN創下百萬點閱的記錄，就連奈及利亞、泰國等國都爭相報導，當時台灣網友更稱「根本是家醜外揚！」蔡蔡心有戚戚焉地表示，這樣的政府，真的能為台灣解決問題嗎？
台灣走過艱辛之路，成功盼來一個民主社會，卻遲遲盼不到政府、人民與社會之間有理性的對話與溝通，年輕人在心灰意冷之際，走向光譜的兩端：參與學運改革，或是政治冷漠，蔡蔡顯然屬於後者，「我的戶籍地在新北市，但我到現在都不知道新北市長候選人有誰？我甚至不知道我對現在的市長侯友宜滿不滿意。」
台灣民主自由的價值受到國際認同，卻也潛藏民主危機，「即使大家不打架，很多政治人物還是會以言論自由為名，你一言我一語的互相批評，我根本不知道誰才是真的對台灣好，還是只關心自己的利益？」政治人物互噴無謂的口水戰，讓人心寒，蔡蔡索性不關心政治，今年身為首投族的她，也決定不回家投票。