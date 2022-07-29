中職／明星賽先發名單出爐　德保拉尬古林睿煬

技術挑戰賽​公益機制說明





野手速球王



(1)球員投球球速達140km以上，YouTuber球速達120km以上，明基電通捐贈MindDuo 2 Plus親子共讀檯燈 1個。



(2)每人最後一顆為金球，球員球速達140km以上，YouTuber球速達120km以上，臺灣銀行即贈送5克黃金存摺。



(3)公益鷹雄外卡賽(參賽選手：紀慶然)：三顆球速加總後乘以100，即為會長捐贈公益獎金之金額。







打準大賽



(1)每人最後兩顆為金球，擊出後落地於臺灣銀行之區域，臺灣銀行即捐贈5克黃金存摺。



(2)擊出球後擊中台灣精品亞泰半導體設備擋網，即捐贈新台幣5,000元。



(3)擊出球後擊中台灣精品世大化成擋網，即捐T+系列長效調溫易眠枕 1顆。



(4)公益鷹雄外卡賽(參賽選手：謝葆錡)：五顆分數加總乘以100，即為會長捐贈公益獎金之金額。



