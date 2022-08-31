我是首投族／支持18歲公民權！林同學：藉由投票學習尊重

「18歲公民權」修憲案公民複決，將與年底九合一選舉合併投票，剛從中央大學法文系畢業，現任國小英文家教的林同學（化名）接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，非常贊同將投票年齡下修至18歲，她認為年齡下修不僅是世界趨勢，青年們更可以藉由投票，培養公民意識，並學習走出同溫層，尊重多元。



對於此次綁大選的公投案「18歲公民權修憲」，林同學舉雙手贊成，認為年齡下修是世界趨勢，「東亞國家只剩台灣要20歲才能投票，歐美國家就更不用說了，有更多國家將投票年齡下修到18歲」，她說，從學生時期開始關注社會議題，認為培養公民意識非常重要，「一個國家的公民，本來就應該在人生的不同階段去感受社會的變化。」



林同學提到，無論是選舉還是公投，均攸關國家大事，但一國公民若能普遍學會對自己的決定負責的同時，也尊重別人的選票，「那個國家一定很進步，這才是民主的真諦！」





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