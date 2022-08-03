我是首投族／Tina：18歲尚未成熟　我反對投票年齡下修

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Tina打從高中開始關注婚姻平權，卻由於學校同一屆學生的生日有有年頭年尾之分，「完美的錯過2018年的公投！」透過社群媒體以及電視新聞中可窺見社會大眾對公投案的討論極為熱烈，讓無法參與投票的Tina感到十分惋惜，這次終於可以如願履行公民權利，她表示一定會返鄉投票。
對於此次綁年底大選的18歲公民權修憲複決，Tina反對將投票年齡下修，她說，雖然高中時因為投票年齡無法參與公投而感到可惜，但如今念大學，邁入二字頭的她認為，18歲心智確實尚未成熟，質疑表示「人家都說，大學如同小型社會，18歲連一個小型社會都沒踏入，還要投票參與現實社會的選舉？」
儘管年輕人在網路時代下，吸收知識與資訊的管道比起過去確實增加很多，「但吸收到的資訊都太片面了，無助於提升心智成熟度」，資訊碎片化削弱傳統媒體的力量，也削弱人們深化知識的能力，因此，她反對給予未有足夠判斷能力的18歲投票資格。
論及九合一大選，目前桃園市長候選人有深陷論文風波的林智堅、前行政院長張善政以及現任立委賴香伶，Tina表示對於現任市長鄭文燦的政績相當滿意，但對於年底大選的3位候選人並不熟悉，為了踏實的履行公民權利，投票前必定會做好功課，審慎投票。