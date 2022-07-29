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台鐵產工訴求比照郵政公司　基層人員調薪5000元

▲台鐵產工曾召開記者會，提出6項調解訴求。（圖／記者黃仁杰攝,2022.05.01）
▲台鐵產工曾召開記者會，提出6項調解訴求。（圖／記者黃仁杰攝,2022.05.01）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-29 20:38:31

交通部長王國材昨天批評台鐵企業工會「把不加班掛嘴邊」，台鐵產業工會今（29）日回懟王國材「將善意掛嘴邊」，長期以來壓榨鐵路員工，並訴求基層營運人員調薪5000元、資位人員比照郵政公司。

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中華郵政旗下子公司「中華快遞」員工不滿薪資過低，日前發起罷工行動，經協商後，資方同意基層人員調薪5000元，預計於8月1日起生效。

台鐵產業工會今天表示，台鐵是國營單位最低薪，交通部應該要即刻改善台鐵低薪現況，而非對外放話大幅調薪要等公司成立後有賺錢再談，產工訴求基層營運人員立即調薪5000元、資位人員比照郵政公司，這2點並不是過分的要求，而是長期以來壓榨鐵路員工的鐵證，請王國材記得自己說過的話，讓鐵路人以自己的工作為榮。

台鐵產工指出，部長若真的疼惜鐵路員工及要留住專業鐵路人才，應該即刻改善低薪情況，而不是「將善意掛嘴邊」，或是非關鍵職種沒加給、分化員工。

台鐵產工擔憂在台鐵成立公司之前，維持鐵路運作的基層人員，持續領著低薪，對鐵路營利沒有信心，只會對國家死心，離開鐵路工作，當專業人員大量出走、第一線維護工作吃緊，對鐵路人及旅客的安全風險就會激增，並非國人之福。

台鐵產工強調，安全的鐵路不是成立公司就會自動到位，而是溝通讓員工有感，服務讓旅客有感，安全要比營利更重要，但遺憾的是在公司條例通過之後，安全未見起色，近期駕駛員的殉職、售票系統當機及外包維修車出軌，交通部長仍稱對改革不灰心，將公司化視為萬靈丹，徹底改變得等組織調整。

台鐵產工呼籲，請不要讓員工對國家死心，讓台鐵永續經營不能靠放話，改善低薪留住人才才能讓台灣人安心。

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