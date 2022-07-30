最狂可頌！包一整支哈根達斯雪糕 全台限五天「買3送3」
有「殿堂級可頌」之稱的八月堂，在全台北中南都有門市，迎接即將到來的817國際可頌節，八月堂在8月舉辦一連串優惠，除了首度和哈根達斯合作，推出超狂雪糕可頌，包夾入一整支Häagen-Dazs之外，另有限時五天可頌買3送3、整個八月份買6送2等優惠，若是8月17日的壽星，當天再加碼送可頌6入禮盒。
連續五年慶祝國際可頌節的八月堂，今年適逢5周年，特地和哈根達斯首度合作，選用草莓及淇淋巧酥雪糕，推出2款可頌加雪糕的超強組合，能吃到冰涼香甜的雪糕，搭配酥脆可頌的多層滋味，單入特價129元，8月5日起至8月21日為期兩周限時開賣，全台門市限量供應。
為慶祝國際可頌節，八月堂自8月1日至8月31日一整個月，買6入可頌加送指定可頌2顆，8月壽星出示證件則可享可頌3入以上8折，每人限折一次。重頭戲則是8月17日至8月21日期間，一連五天祭出可頌任選買3送3，每日限前88名，贈送可頌限選55元以下品項。
若生日剛好是8月17日的民眾，線上登記就送生日禮「可頌6入禮盒」，可任選65元以下品項，每店限前17名，壽星本人在8月17日當天到指定門市出示證件就能領取。但兩款季節新品雪糕可頌不配合以上優惠活動，因此無法列入買三送三。