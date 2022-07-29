桃青年局「首發電車」開播　邀你上車搶聽好故事

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「首發電車」概念來自於許多非典型成功者的行為模式，讓人難以捉摸，這些人的行為，就像首班開出的列車，急駛在社會軌道上，前進的方向未知而充滿各種可能。首集節目來賓邀請到金馬獎最佳紀錄短片「度日」導演林佑恩，講述如何進入鄉村失學青年的生活，並共同創作的奇幻經歷故事。
今日邀請金馬導演楊力州化身人生列車駕駛員一同在錄音室現場暢聊創作者的辛酸故事、揭露電影工作者不為人知的秘辛，首發電車的專屬故事駕駛員更是集集精彩，節目將特別邀請星宇航空張國煒董事長前來聊聊實現夢想的真實故事，敢說直言暢談自我。第一季節目將精心挑選15位職業生涯選擇獨特，在各自領域奮鬥、開創非典型人生軌跡的來賓們一同暢聊好故事。
桃園青年事務局運用位於中壢新明市場六樓「桃園設計庫」內的直播室空間，打造有如旅客貴賓室的聲音錄音室，錄音設備一應俱全，未來更將提供桃園青年朋友錄製個人Podcast空間首選。桃園青年事務局局長陳冠穎表示，Podcast已成為許多青年空閒時與通勤的聆聽習慣，青年事務局推出「首發電車」Podcast節目，是期望能讓青年能聆聽不同的人生觀點，讓多元學習與職涯探索有更多種面向發展。
Podcast「首發電車」精彩節目現已在APPLE Podcasts、GOOGLE播客、SPOTIFY、SOUND ON、KKBOX等各大線上串流平台上架，每周五將定期更新，民眾可免費收聽精彩節目，更歡迎訂閱頻道，精彩不漏接。完整節目內容更將上傳至「青年有事YOUTHings」Youtube頻道，聲音影音雙重享受。收聽連結 https://reurl.cc/jG72ZZ