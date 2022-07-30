直擊2022漫博會！睽違兩年登世貿 兩日入場人次衝10幾萬
2022漫畫博覽會即日起至8月1日在世貿一館舉辦，現場人潮滿滿，集結800多個攤位，場內消費者手上都拿滿福袋，最熱門攤位包括東立、尖端、和木棉花。漫協會秘書長高世椿表示，漫畫博覽會睽違兩年，今年再次展出，這兩天入場人數已來到10幾萬人次，希望五天展期累積達40萬至50萬人次入場。今年特別強調原創作品，漫協會希望能夠透過展覽的支持，讓更多人看到原創作品，帶動原創作品有力發展。
漫畫博覽會限定福袋非常熱門，裡面不但有首次推出新品，還概括許多熱門周邊，民眾通常一入場就是先衝到福袋專區。民眾王先生表示，早上9點30分就到現場排隊，因為想要搶福袋，因此早早就來排隊入場。他也提到，疫情讓漫博會連兩年取消舉辦，因此這次特別興奮，每個展區都特地去逛，也買了許多戰利品。陳小姐則表示，下午兩點到現場，主要只是要來拿預售商品，以及陪喜愛《名偵探柯南》的朋友逛逛柯南周邊。
而28日才剛正式上線的時尚變裝遊戲《以閃亮之名》，在台灣漫畫博覽會與香港動漫電玩節同時進行展出，展場設置限定拍照區，還有各式虛寶獎勵。民眾陳小姐說，以為這種類型的遊戲已過時，沒想到上線後大受好評，能自由幫人物變裝，深深受到許多女性喜愛。代言人任家萱Selina也為了該款遊戲，特別推出《以閃亮之名》同名歌曲。