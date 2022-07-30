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受「季風環流」影響！今起雨彈連炸6天　沿海易有長浪

▲今日午後北台灣多處降下大雷雨，氣象局目前針對新竹以北地區發布大雷雨即時訊息，提醒民眾留意。（圖／張勵德攝）
▲今日午後北台灣多處降下大雷雨，氣象局目前針對新竹以北地區發布大雷雨即時訊息，提醒民眾留意。（圖／張勵德攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-30 06:23:34

中央氣象局表示，今、明（30日、31日）兩天低壓帶逐漸接近，臺灣東北部、東部及大臺北地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區有局部短暫陣雨；另外，今日清晨至上午西半部亦有局部短暫陣雨，晚間到明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及馬祖易有長浪發生。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出， 最新歐洲(ECMWF)模式顯示，週末(30、31日)兩天台灣在「季風環流」西側，零散雲層移入、氣溫略降，各地有局部短暫陣雨的機率，午後山區及部分平地對流發展，有大雷雨及較大雨勢發生的機率。北部溫度約為23到34度，中部24到34度，南部23到35度，東部23到36度。
 
吳德榮說明，下週一、二(1、2日)「季風環流」中心接近並通過台灣，其中心結構雖鬆散，仍為各地帶來局部陣雨或雷雨，有大雷雨及較大雨勢發生的機率；下週三、四(3、4日)「季風環流」漸消失，其殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面有強對流發展，並擴展至其他地區，應注意大雷雨及較大雨勢；直至下週五(5日) 台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉，但午後仍有局部雷陣雨。（編輯：陳苾暐）

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