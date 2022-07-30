黃敏惠執政13年　李俊俋焦慮：孩子還能留在嘉義市嗎？

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就在台中市長參選人蔡其昌與新竹市長參選人沈慧虹的影片播出後，29日找來嘉義市長參選人李俊俋錄製節目，親自下廚製作只有在嘉義市才吃得到的「嘉義涼麵」。
被問到過往嘉義市普遍被認為綠大於藍時，李俊俋回應，事實上嘉義市藍綠比大概是五五波，並沒有如外界所說是綠大於藍。而且有個特別的現象，在中央層級的選舉，民進黨會稍有優勢，但是到地方層級，就變國民黨比較有優勢，藍綠的區別不大。
另外，媒體詢問李在總統府的經歷將如何帶給嘉義市改變，李俊俋表示，不管是怎麼樣的經歷，對他的人生來講，都是一種成長歷練。而在總統府的時間，自己感受到這兩三年世界局勢的變化非常大，由競爭轉向合作。「縣市之間也該這樣」，過去縣市之間比較強調競爭，你有什麼我也要有什麼。但是，現在縣市之間更該強調的是合作。
他以嘉義縣市為例，嘉義縣未來有科技園區，慢慢成農業縣轉變成農工縣；嘉義市則有醫療、有教育、有消費服務，這部分可以彌補嘉義縣的不足，讓嘉義縣市共榮共利、互相合作，這才是未來縣市發展的重點。
當記者問到要如何跟自稱「媽媽市長」的現任市長黃敏惠來競爭，李俊俋說，這次選舉國民黨有好幾位媽媽市長，像台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王惠美等人，她們共同特點是跑得很勤，跟樁腳之間的連結緊密，他質疑，「這樣的關係真的會促進縣市的發展嗎？」
李俊俋接著說，相較之下，自己回鄉參選，最大優勢就是中央地方歷練豐富，無論是民代或政務官都做過，所以觀察問題的角度會不一樣。他會用不同的角度來看待、解決嘉義的問題，讓嘉義市民有不同的選擇。
最後，李俊俋強調，嘉義市年輕的人口不斷流失，他憂心自己的小孩未來留在嘉義市的可能會不會越來越小，擔心嘉義市未來會被邊緣化。做為2個孩子的爸爸，李俊俋自承是一個焦慮的爸爸，焦慮的是下一代要怎麼辦？對此，民進黨將提出不同的方式，來解決嘉義市民所面對的問題，給下一代更多的選擇和未來。