曹格辣妻批澎湖公廁髒亂！縣長回應 她再揭「女性惡夢」
曹格辣妻吳速玲時常在臉書上分享日常生活，日前她到澎湖玩了4天3夜，她大讚澎湖有著「天堂等級的美景」，唯一美中不足的地方是廁所，她形容：「又髒又亂又簡陋又可怕….」澎湖縣長賴峰偉得知此事後，特別發文解釋。
吳速玲在臉書發文分享澎湖之旅心得，讚嘆景觀的震撼，但話鋒一轉表示：「公共設施跟美感實在是讓人難以接受，每次到了一個景點就會聽導遊說這個雕像政府花了3百萬，這個花了6百萬…..然後廁所簡陋到～白眼翻不完，全台灣各地應該都是這樣，基本的公共設施完全沒有美學可言，又髒又亂又簡陋又可怕…..」因此感嘆：「台灣的基本公共設施什麼時候才能到達人性化的水平？」
澎湖縣長賴峰偉得知消息後，在28日發文表示會立即請相關單位了解狀況，並解釋：「澎澎灘是無人島，業者以發電機發電，用水則每日以小船運送，該島屬禁建區域，島上只有業者自行設置的簡易廁所，硬體條件先天上不若澎湖其他有人島嶼，但我們仍期許業者持續提升廁所品質，維護優質觀光口碑。」
吳速玲看到後，在該文章下回覆：「謝謝縣長的回覆及改善，澎湖的景色是世界級的美景，我也了解澎湖是台灣相當重要的觀光門面，相對地要面對的客流量是龐大的，做好基本的公共設施維護真的是要多用一點心力，公廁的問題幾乎是全台灣所有女性的惡夢，當然設備也許不夠完善（通風設計上），人本身的衛生道德也是，也謝謝辛苦的工作人員。」