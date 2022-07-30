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台中滷味攤命案！警循屍臭找到兇嫌　疑於犯案當天自轟亡

▲台中市潭子區本月24日晚間21時許，一名經營滷味攤的曾姓男子（36歲），遭到林姓兇嫌朝頭部連開3槍斃命。（圖／翻攝自記者爆料網）
▲台中市潭子區本月24日晚間21時許，一名經營滷味攤的曾姓男子（36歲），遭到林姓兇嫌朝頭部連開3槍斃命。（圖／翻攝自記者爆料網）

編輯中心/綜合報導

2022-07-30 10:26:25

台中市潭子區本月24日晚間21時許，一名經營滷味攤的曾姓男子（36歲），遭到林姓兇嫌朝頭部連開3槍斃命，事後林男隨即逃往太平區黃竹山區躲藏，直至昨天（29日）下午警方終於循「屍臭味」找到一具遺體，初步研判就是兇手林男，預計於今天（30日）相驗。

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▲台中滷味攤老闆24日遭槍殺，槍手被尋獲時已經死亡。（圖／翻攝記者爆料網）
▲台中滷味攤老闆24日遭槍殺，槍手被尋獲時已經死亡。（圖／翻攝記者爆料網）
據了解，林男住在大里區，因此十分熟悉黃竹山區的地形，當天行兇後便開著BMW轎車往黃竹里產業道路逃逸，警方根據車行軌跡，在黃竹國小上方2公里處發現車輛，但卻不見林男蹤影，因此猜測林男還躲藏在山區。

確定動向後，警方從25日開始每天都動員超過50名警力，上山搜索，但5天過後仍一無所獲，直至昨天（29日）才循「屍臭味」找到一具男性遺體，外觀衣著與嫌犯相似，身邊還留有一把手槍及彈殼 ，初判就是林男。

警方也補充表示，根據現場遺留的彈殼與屍體腐爛的程度研判，林男應於事發當天逃往山區後，隨即開槍自盡，但詳細死因仍有待解剖釐清。（編輯：陳苾暐）

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