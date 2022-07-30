科技股領軍台股站上萬五大關　專家估8月走升有望維持

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在法人動向方面，三大法人本週多站在買方，投信持續回補台股60.27億元，連續第六週力挺台股，外資也連續第二週買超，金額達113.15億元，僅自營商由買轉賣41.66億元，本週三大法人合計賣買超台股131.76億元。
統計7月法人動向，再度呈現「內資撿、外資賣」，自營商單月買超101.13億元，連續第二個月回補，投信更是擴大加碼264.21億元，連續八個月站在買方，外資同期則賣超180.90億元，不過金額較前月超過兩千億的賣超金額大幅縮減，但今年每月皆減持台股，三大法人7月合計買超台股184.45億元。
廖炳焜指出，本週台股指數呈現震盪走勢，主要是等待FOMC會議、美國GDP，以及多家美國重量級科技股財報出爐。隨著美國聯準會（Fed）如預期宣布升息三碼，且蘋果財報在iPhone銷售亮眼帶動下數據優於預期，帶動美股持續上漲，其中又以費城半導體指數漲幅為4大指數之最，統計至28日，7月來費半指數漲幅逾15%，優於那斯達克指數的逾10%、標普500的逾7%，以及道瓊的逾5%，替台股多方提供有力支持。
廖炳焜說明，隨投資信心回溫，電子股成交比重在本週也持續上升，週四一度來到67%的高水位，對於指數推升有相當大的助力，據統計，7月份三大指數以電子指數表現最佳，單月上漲3.92%，傳產與金融不漲反跌，分別下挫-2.52%、-3.29%。
廖炳焜進一步表示，市場已經開始預期聯準會未來的升息步伐將朝向鴿派調整，加上國際大宗商品價格回落，通膨高峰應已過，對於市場的負面影響也已反映在股價上，雖然美國第二季GDP表現呈現負成長0.9%，而前一季已是負成長1.6%，符合技術性衰退定義，不過美國勞動市場仍相當吃緊，且零售銷售仍維持高水位，景氣軟著陸機率較大，配合近期國內外利空已大致出盡，8月台股盤堅走升趨勢有望維持。
但因為部分科技業仍有庫存調整問題存在，廖炳焜分析，具有產業成長前景、能見度的類股與產業，8月較有表現空間，例如能受惠5G覆蓋率提升的5G FWA設備廠商供應鏈，北美兩大電信商已經開始積極導入5G FWA服務。
根據統計，2021年全球5G用戶數約6.6億，預估至2027年可大幅躍升至43.9億戶，另外，隨著Wifi 6的滲透率大幅提升，今年有望達到66%，從Wifi5升級至Wifi6所帶動整體產值將提升二至三成之多，也有利帶動終端設備與RF需求；而中國新能源車的銷售持續維持高成長，則是有利於挹注車用電子、相關零組件等供應鏈廠商業績成長。
廖炳焜認為，即使7月中旬以來大盤快速彈升，然目前台股本益比仍落於長期低檔區，推升台股殖利率高達4.94%，在亞股中排名名列前茅，配合台股企業獲利仍維持成長，台灣最新公布外銷訂單數據再創同期新高，顯示整體基本面良好，有望吸引中長線資金逢低布局，進一步挹注台股下半年的表現。