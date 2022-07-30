江宏傑桌球館「同框正妹實習生」　私下交情曝光

台視週六外景實境競賽節目《綜藝3國智》，趁著暑假推出了「校外教學」單元新型態節目內容，進行2天1夜的錄影，本周六（7月30日）特別邀請江宏傑擔任大來賓。節目中以校外教學為題，安排新事物讓主持群學習，特別派出李易、鯰魚以及大元到江宏傑開設的桌球館擔任「一日實習生」，興奮的大元甚至想搶走黃豪平的主持棒，讓黃豪平驚呼：「你知道這個位置，平常是怎麼被他們弄的嗎？」李易則秒回：「如果是她（大元），我們絕對把她捧在手心上！」鯰魚也在一旁搭腔附和，最終大元如願成為該段的代理主持人。
節目中桌球館「一日實習生」的工作內容包含清潔乒乓球、上街發傳單及打掃廁所，共三項任務。在此之前，三人需接江宏傑的發球，並依照擊中球數的多寡來分派任務，江宏傑與大元因實境節目認識，私下交情也相當好，過程中刻意放水給大元，不僅放慢球速且發的球都在相同位置，另在一旁的鯰魚看不下去表示：「教練！你可不可以換個方向，你對美女這樣不行哦！」
最終由回擊次數最多的大元選擇了較簡單的清潔乒乓球工作，讓她歡呼：「這工作真的很輕鬆欸！」李易則被分配到發傳單的任務，親自走上街頭的他表示：「謝謝每一個跟我拿傳單的你，這工作不容易欸。」而選到打掃廁所的鯰魚則苦喊：「第一次這樣玩就這麼硬！」並表示想跟工作人員交換工作，自告奮勇可以幫大家訂便當。更多精彩內容敬請鎖定本週六7月30日晚間8點台視《綜藝3國智》。（編輯：楊穎軒）